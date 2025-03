Liên quan vụ 2 băng nhóm đánh nhau: Công an TP.HCM truy nã Dũng 'AK'

Ngày 14.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang truy nã Ngô Văn Dũng (tên gọi khác Dũng "AK", 30 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) để điều tra tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM bắt giữ 2 băng nhóm đánh nhau ở một trung tâm hội nghị tiệc cưới ẢNH: CACC

Đây là động thái của cơ quan điều tra liên quan vụ án 2 băng nhóm đánh nhau tại một trung tâm hội nghị tiệc cưới trên đường Hoàng Văn Thụ (P.9, Q.Phú Nhuận).

Theo hồ sơ điều tra, ngày 22.6.2024, tiệc cưới của anh N.H.M.M (ở Q.Phú Nhuận) diễn ra tại trung tâm hội nghị tiệc cưới nói trên. Đến khoảng 20 giờ, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Hoàng Đức Trung (tên gọi khác Trung "mọi") đánh nhau với nhóm Nguyễn Hòa Nam (tên gọi khác Nam "cây thị", cùng ở Q.Bình Thạnh) khiến Nam bị thương. Những người liên quan còn đập phá nhiều tài sản tại tiệc cưới và gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhận định đây là hỗn chiến giữa hai băng nhóm nên tập trung điều tra truy xét. Ngày 4.10.2024, Công an TP.HCM bắt tạm giam Trung và Nam, là hai người cầm đầu trong vụ án này.

Công an sau đó triệu tập những người liên quan, trong đó có Dũng "AK", nhưng Dũng đã bỏ trốn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang truy nã Dũng. Để phục vụ công tác điều tra, công an đề nghị Dũng ra trình diện hoặc những ai biết thông tin về Dũng, nhanh chóng liên hệ Công an TP.HCM (địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1) để cung cấp thông tin.