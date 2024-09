Công an TP.HCM truy tìm 5 người liên quan các vụ án đang điều tra

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định truy tìm ông Đặng Thanh Hùng Vũ (sinh năm 1977; CMND số 300849289 do Công an tỉnh Long An cấp ngày 9.9.2002; nơi đăng ký thường trú: ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, H.Cần Giuộc, Long An) vì có hành vi đưa thông tin gian dối về việc thực hiện thủ tục kháng nghị đối với vụ tranh chấp dân sự đất đai để ký kết hợp đồng tư vấn môi giới ký gửi bất động sản, chiếm đoạt số tiền gần 5,2 tỉ đồng.



Các quyết định truy tìm người của Công an TP.HCM ẢNH: MỸ DIỆP

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM có thông báo truy tìm ông Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1991; CMND số 230774317, do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 27.4.2018; nơi đăng ký thường trú: tổ 6, P.Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai) là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - đầu tư Nam Sơn (địa chỉ 170/71/1 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Ông Sơn có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thực hiện thủ tục kháng nghị đối với vụ tranh chấp dân sự đất đai để ký kết hợp đồng tư vấn, môi giới ký gửi bất động sản, chiếm đoạt số tiền 5,2 tỉ đồng của ông Nguyễn Thành Hiếu. Hiện ông Sơn không còn cư ngụ ở địa phương, không rõ đang làm gì, ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, nếu phát hiện ông Đặng Thanh Hùng Vũ và ông Trần Ngọc Sơn, xin báo ngay cho Đội 2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ: số 674 đường 3.2, P.14, Q.10, TP.HCM, gặp điều tra viên Nguyễn Thanh Tòng, số điện thoại: 0693187783 hoặc 0916047993).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo tìm ông Trần Văn Điền (sinh năm 1967; CMND số 285084323 do Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 27.12.2019; nơi đăng ký thường trú: khu phố Suối Đá, P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) và ông Nguyễn Nhật Lăng (sinh năm 1980; CMND số 381346147 do Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 30.07.2007; nơi đăng ký thường trú: ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển, Cà Mau).

Ông Điền và ông Lăng liên quan đến vụ án đang điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP xây dựng Thuận Phát Điền (do Trần Văn Điền là người đại diện pháp luật), Công ty CP Tập đoàn Hải Hà (do Nguyễn Nhật Lăng làm đại diện pháp luật) và Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ Quân Sơn (do ông Nguyễn Xuân Đức làm giám đốc).

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gửi giấy triệu tập, xác minh nơi cư trú của Trần Văn Điền và Nguyễn Nhật Lăng nhưng đương sự không đến làm việc, không có mặt tại các nơi cư trú và trụ sở công ty.

Để phục vụ công tác điều tra và giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM yêu cầu ông Trần Văn Điền và ông Nguyễn Nhật Lăng liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (địa chỉ số 674 đường 3.2, P.14, Q.10, TP.HCM hoặc điều tra viên thụ lý Hoàng Văn Dương, số điện thoại: 0389930149).

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ra quyết định, nếu các cá nhân nêu trên không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) đã ra quyết định truy tìm ông Nguyễn Văn Thanh Bình (sinh năm 1988; số CCCD: 079088002584 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 9.5.2024; quê quán Tiền Giang; nơi đăng ký thường trú: 160/149/8 Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, P.Phú Thuận, Q.7) liên quan đến vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác, phát hiện ngày 11.9.2024 tại xã Phú Xuân, H.Nhà Bè.

Cơ quan công an đề nghị người dân biết thông tin, thấy Nguyễn Văn Thanh Bình thì thông báo ngay cho Đội điều tra tổng hợp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nhà Bè (địa chỉ 335 Nguyễn Bình, ấp 6, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè - điều tra viên Lê Ngọc Lượng, số điện thoại 02837851656 hoặc 0788979979) để phối hợp xử lý.