Công an TP.HCM và Long An truy bắt nghi phạm giết người, cướp của

Lúc 14 giờ 30 ngày 7.1, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết các lực lượng thuộc Công an tỉnh Long An vẫn đang khẩn trương phối hợp Công an TP.HCM, truy bắt nghi phạm giết người, cướp của xảy ra tại H.Hóc Môn (TP.HCM).

Lực lượng chức năng vẫn đang chốt chặn, bao vây khu vực ấp 7, xã Lương Hòa, H.Bến Lức, Long An, để truy bắt nghi phạm giết người, cướp của BẮC BÌNH

Theo đó, sau khi nhận được yêu cầu phối hợp từ Công an TP.HCM, trưa 6.1, đại tá Phạm Thanh Tâm đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, công an các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Thạnh Hóa và Bến Lức, chốt chặn nhiều tuyến giao thông nối từ H.Đức Hòa đi vào khu vực huyện biên giới Đức Huệ và H.Thạnh Hóa, để phối hợp Công an TP.HCM truy bắt nghi phạm giết người.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, nghi phạm điều khiển xe máy SH Mode chạy trên QL22 từ H.Hóc Môn (TP.HCM) về hướng H.Đức Hòa, đi theo đường tỉnh 830 chạy về hướng TT.Bến Lức, H.Bến Lức, Long An. Khi di chuyển trên đường tỉnh 830, đến gần cầu Cả Nổ (đoạn qua xã Lương Hòa, H.Bến Lức), bị lực lượng chức năng bám đuổi, nghi phạm quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng với toàn cây cỏ dại mọc um tùm. Lực lượng chức năng tiến hành bao vây.

Việc truy bắt diễn ra quyết liệt từ trưa 6.1 đến hơn 14 giờ ngày 7.1 vẫn chưa phát hiện nghi phạm BẮC BÌNH

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lực lượng tham gia truy bắt lúc này lên đến hơn 100 người và dùng đến 7 con chó nghiệp vụ. Tuy nhiên, do địa bàn xã Lương Hòa có nhiều cây cối rậm rạp, nhiều khu vực đất ruộng không canh tác, nên dù đã rất nỗ lực nhưng đến 14 giờ ngày 7.1 vẫn chưa phát hiện nghi phạm.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6.1, người dân nghe tiếng la hét bên trong quán cà phê ven QL22 (đoạn thuộc xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM). Ngay sau đó, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH Mode (của nạn nhân) với tốc độ rất nhanh. Nghi vấn, người dân gần đó đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P (22 tuổi, nhân viên quán) bị thương, liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

Các lối thoát tại khu vực mà nghi phạm xuất hiện ở xã Lương Hòa đều đã được chốt chặn BẮC BÌNH

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.HCM tiến hành truy bắt nghi phạm giết người và có yêu cầu phía Công an tỉnh Long An phối hợp.