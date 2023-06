Công an TP.HCM xác định hai người nước ngoài vẽ bậy lên đoàn tàu metro số 1

Ngày 13.6, Công an TP.HCM cho biết, đã xác định "thủ phạm" vẽ bậy lên đoàn tàu metro số 1 là 2 người nước ngoài. Cụ thể: Ilyevsky Sergray (quốc tịch Belarus, 30 tuổi, làm nghề vẽ tranh graffiti bằng sơn trên đường phố); người còn lại tham gia vẽ chung với Sergray hiện chưa xác định được lai lịch.



Phía nhà thầu làm sạch toa tàu metro số 1 sau sự cố bị vẽ bậy Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM

Theo Công an TP.Thủ Đức, Ilyevsky Sergray từng nhập cảnh Việt Nam 3 lần, gần nhất là ngày 27.4. Công an cũng phát hiện người này đã xuất cảnh đến Singapore ngày 3.5.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an TP.HCM chỉ đạo công an các quận, huyện và TP.Thủ Đức tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, vận động nhân dân tố giác, lên án các hành vi làm mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.HCM, đặc biệt là đối tượng có khả năng thực hiện hành vi xịt sơn, vẽ bẩn lên tường, toa tàu, gầm cầu.

Trước đó, chiều 4.5, tại cuộc họp báo định kỳ về kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Hoàng Mai Tùng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án số 1 (Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM) thông tin về vụ vẽ bậy lên đoàn tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Theo ông Hoàng Mai Tùng, toa tàu thứ 2 của đoàn tàu số 3, thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đậu ở depot Long Bình bị vẽ bậy với các hình sơn dạng graffiti (phong cách đường phố).

Trong dịp nghỉ lễ, đoàn tàu có di chuyển về khu vực đường ray gần tiếp giáp với khu vực nhà dân, nhường khu vực bãi đậu tàu cho nhà đầu tư tiến hành dầm, nén, thi công hệ thống đường ray tại depot Long Bình. Do tiếp giáp trực tiếp với nhà dân nên có khả năng những người ở ngoài thâm nhập, có hành vi vẽ bậy lên toa tàu (phát hiện vào ngày 30.4).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết việc một số đối tượng vẽ bậy lên toa tàu metro số 1 là hành vi đáng phê phán, làm mất mỹ quan, gây hư hỏng tài sản của nhà nước, coi thường pháp luật. Công an TP.HCM chỉ đạo Công an TP.Thủ Đức tập trung xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm và quyết liệt.