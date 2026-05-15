Công an TP.HCM xuyên trưa làm căn cước cho người tâm thần

Ngày 15.5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM phối hợp UBND xã Châu Pha, Công an xã Châu Pha, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở 1 (xã Châu Pha) đã tổ chức lễ trao giấy khai sinh, căn cước công dân cho những nhân khẩu đặc biệt tại trung tâm này.

Tại buổi lễ, đại diện UBND xã Châu Pha đã trao 83 giấy khai sinh; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM và Công an xã Châu Pha trao 47 căn cước công dân tận tay người nhận.

Bà Lê Thị Kim Chung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở 1 cho biết những người được trao giấy khai sinh, căn cước công dân tại trung tâm là đối tượng tâm thần.

Theo bà Kim Chung, giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc xác nhận sự tồn tại hợp pháp của mỗi cá nhân, còn thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân, thiết yếu giúp công dân thực hiện các giao dịch dân sự và tiếp cận các quyền theo quy định của pháp luật.

Việc được cấp đầy đủ hai loại giấy tờ này không chỉ là bước khẳng định quyền được công nhận về nhân thân, quyền công dân cơ bản của mỗi người, mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp cận các quyền lợi chính đáng như chăm sóc y tế, an sinh xã hội và các dịch vụ khác.

Đối với các cô, chú, anh, chị đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm, việc hoàn thiện hồ sơ hộ tịch và cấp căn cước thường gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin, không có người thân hoặc hạn chế về điều kiện đi lại.

"Vì vậy, kết quả đạt được hôm nay là nhờ sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM, UBND xã Châu Pha, Công an xã Châu Pha thời gian qua rất đáng ghi nhận và trân trọng", bà Chung nói.

Song song với buổi lễ trao giấy khai sinh và căn cước công dân, lực lượng chức năng còn làm căn cước công dân cho hơn 100 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trong trung tâm.

Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ, Phó trưởng công an xã Châu Pha cho biết trên địa bàn xã có 406 nhân khẩu đặc biệt, trong đó tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở 1 chiếm đến 390 người.

"Để làm giấy khai sinh, căn cước công dân cho những trường hợp đang ở trung tâm rất là khó khăn. Lực lượng công an phải xác minh rất tỉ mỉ. Nhiều trường hợp không có tay, có người nằm viện nên lực lượng phải đến tận bệnh viện để làm các thủ tục cần thiết", trung tá Vũ chia sẻ.

