Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Công an TP.HCM xuyên trưa làm căn cước cho người tâm thần

Nguyễn Long
Nguyễn Long
15/05/2026 15:48 GMT+7

Nhiều người tâm thần đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trong Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở 1 (xã Châu Pha) được cơ quan chức năng TP.HCM làm giấy khai sinh, căn cước công dân.

Ngày 15.5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM phối hợp UBND xã Châu Pha, Công an xã Châu Pha, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở 1 (xã Châu Pha) đã tổ chức lễ trao giấy khai sinh, căn cước công dân cho những nhân khẩu đặc biệt tại trung tâm này.

Những nhân khẩu đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở 1 nhận giấy khai sinh

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại buổi lễ, đại diện UBND xã Châu Pha đã trao 83 giấy khai sinh; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM và Công an xã Châu Pha trao 47 căn cước công dân tận tay người nhận.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM trao căn cước công dân cho những nhân khẩu đặc biệt

ẢNH: NGUYỄN LONG

Bà Lê Thị Kim Chung, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở 1 cho biết những người được trao giấy khai sinh, căn cước công dân tại trung tâm là đối tượng tâm thần.

Theo bà Kim Chung, giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc xác nhận sự tồn tại hợp pháp của mỗi cá nhân, còn thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân, thiết yếu giúp công dân thực hiện các giao dịch dân sự và tiếp cận các quyền theo quy định của pháp luật.

Một cháu bé được lấy vân tay

ẢNH: NGUYỄN LONG

Việc được cấp đầy đủ hai loại giấy tờ này không chỉ là bước khẳng định quyền được công nhận về nhân thân, quyền công dân cơ bản của mỗi người, mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp cận các quyền lợi chính đáng như chăm sóc y tế, an sinh xã hội và các dịch vụ khác.

Đối với các cô, chú, anh, chị đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm, việc hoàn thiện hồ sơ hộ tịch và cấp căn cước thường gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin, không có người thân hoặc hạn chế về điều kiện đi lại.

"Vì vậy, kết quả đạt được hôm nay là nhờ sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM, UBND xã Châu Pha, Công an xã Châu Pha thời gian qua rất đáng ghi nhận và trân trọng", bà Chung nói.

Song song với buổi lễ trao giấy khai sinh và căn cước công dân, lực lượng chức năng còn làm căn cước công dân cho hơn 100 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng trong trung tâm.

Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ, Phó trưởng công an xã Châu Pha đếm lại số lượng căn cước trước buổi lễ trao cho công dân

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trung tá Nguyễn Ngọc Vũ, Phó trưởng công an xã Châu Pha cho biết trên địa bàn xã có 406 nhân khẩu đặc biệt, trong đó tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở 1 chiếm đến 390 người.

"Để làm giấy khai sinh, căn cước công dân cho những trường hợp đang ở trung tâm rất là khó khăn. Lực lượng công an phải xác minh rất tỉ mỉ. Nhiều trường hợp không có tay, có người nằm viện nên lực lượng phải đến tận bệnh viện để làm các thủ tục cần thiết", trung tá Vũ chia sẻ.

Dưới đây là những hình ảnh PV Báo Thanh Niên ghi lại tại buổi làm căn cước công dân cho nhân khẩu đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở 1, xã Châu Pha.

Lực lượng làm nhiệm vụ đang lấy mống mắt của nhân khẩu đặc biệt

ẢNH: NGUYỄN LONG

Cán bộ hướng dẫn người làm căn cước nhìn vào ống kính để chụp ảnh chân dung

ẢNH: NGUYỄN LONG

Một cán bộ trung tâm hỗ trợ nhân khẩu đặc biệt chụp ảnh chân dung

ẢNH: NGUYỄN LONG

Lực lượng an ninh cơ sở và cán bộ Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở 1 hỗ trợ giúp nhân khẩu đặc biệt làm căn cước

ẢNH: NGUYỄN LONG

Một nhân khẩu đặc biệt chờ chụp hình để làm căn cước

ẢNH: NGUYỄN LONG

Lấy vân tay cho một nhân khẩu đặc biệt

ẢNH: NGUYỄN LONG


Tin liên quan

Một ngày làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho nhân khẩu đặc biệt ở TP.HCM

Một ngày làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho nhân khẩu đặc biệt ở TP.HCM

Cụ Hà Văn Thẳng (102 tuổi, ngụ P.13, Q.6) tuổi đã cao, không thể đi lại. Vì vậy, các chiến sĩ Công an TP.HCM đến tận nhà chụp ảnh chân dung, lấy dấu vân tay, hoàn thành các thủ tục cấp thẻ căn cước cho cụ Thẳng.

Khám phá thêm chủ đề

Căn cước Giấy khai sinh xã châu Pha NHÂN KHẨU ĐẶC BIỆT Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội cơ sở 1 Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận