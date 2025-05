Công an TP.Huế khởi tố 5 bị can trong vụ đánh bạc xóc đĩa

Ngày 9.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, trong đó bắt tạm giam 2 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 3 bị can liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

5 bị can (lần lượt từ phải sang) tại thời điểm bị khởi tố ẢNH: PHẠM BÉ

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 15.3, Công an P.Phong Hòa, TX.Phong Điền (TP.Huế) kiểm tra nhà ông L.Đ.Đ (ở P.Phong Hòa, TX.Phong Điền), phát hiện 5 người đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa.

Những người đánh xóc đĩa gồm: Lê Đăng Hòa (59 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) và Lê Đăng Bốn (33 tuổi), Đoàn Thi (61 tuổi), Phạm Văn Thắng (61 tuổi), Bùi Quang Tín (58 tuổi, cùng ở TX.Phong Điền).

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ tại chiếu bạc các dụng cụ xóc đĩa và hơn 20,5 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc, trong đó bắt tạm giam 2 bị can là Lê Đăng Hòa, Lê Đăng Bốn; cấm đi khỏi nơi cư trú 3 bị can còn lại.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các nghi phạm khác có liên quan.