Công an TP.Thủ Đức cảnh báo nguy cơ cháy chợ cao điểm mùa khô

Ngày 16.2, Công an TP.Thủ Đức có cảnh báo nguy cơ cháy nổ xảy ra tại các khu chợ truyền thống dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản và người.

Theo Công an TP.Thủ Đức, thời tiết đang vào giai đoạn cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài. Tại các chợ truyền thống, lượng hàng hóa trữ tại các gian hàng, sạp hàng nhiều. Hệ thống điện đã qua sử dụng thời gian dài nên xuống cấp. Nhiều gian hàng vừa trưng bày, mua bán hàng hóa, vừa đun nấu chế biến thực phẩm phục vụ ăn uống. Công tác đầu tư, trang bị và bảo dưỡng phương tiện PCCC còn hạn chế, ý thức của tiểu thương và người dân đến mua sắm còn chưa cao.

Chính vì vậy, theo Công an TP.Thủ Đức, nguy cơ xảy ra cháy lớn tại các khu chợ truyền thống luôn thường trực.

Một địa điểm kinh doanh tại TP.Thủ Đức từng xảy ra cháy, bị lửa thiêu rụi TRẦN DUY KHÁNH

Công an TP.Thủ Đức yêu cầu các Ban quản lý các chợ truyền thống trên địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền các kiến thức phòng ngừa, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ ban đầu cho lực lượng chữa cháy tại chỗ. Phối hợp công an địa phương kiểm tra an toàn PCCC, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh, tiểu thương vi phạm, cố tình không thực hiện các kiến nghị về PCCC.

Cùng với đó, phải hoàn thiện nội quy PCCC, nội quy sử dụng điện, biển báo, biển cấm lửa, cấm hút thuốc lá trong khu vực chợ. Bố trí khu vực để xe đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, thường xuyên tuần tra bảo vệ, khuyến cáo người dân không đặt vật dễ cháy nổ bên trong cốp xe (pin sạc dự phòng, các chai khí nén...).

Đối với tiểu thương và người dân đi chợ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC, không hút thuốc lá, không đốt nhang, vàng mã, thờ cúng, nấu ăn tại khu vực kinh doanh.

Đặc biệt hơn, không tích trữ xăng dầu, gas, hóa chất trong khu vực kinh doanh.

Các tiểu thương tại chợ truyền thống bắt buộc phải đi học, sử dụng thành thạo bình chữa cháy xách tay và các loại phương tiện chữa cháy tại chỗ khác.