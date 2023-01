Công an TP.Thủ Đức đề nghị người dân tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết

Ngày 3.1, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) có thông báo đề nghị người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn về việc chấp hành nghiêm luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường nhằm tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

Công an TP.Thủ Đức đề nghị người dân không giao xe cho người chưa đủ điều kiện (không có bằng lái, chưa đủ 18 tuổi…) lái xe tham gia giao thông; luôn đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe máy điện… để bảo vệ bản thân; luôn chấp hành luật Giao thông đường bộ khi điều khiển xe trên đường.





Theo Công an TP.Thủ Đức, năm 2022, trên địa bàn TP.Thủ Đức xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông (giảm 13 vụ so với năm 2021), làm chết 58 người, 75 người bị thương và 225 phương tiện bị hư hỏng. Lực lượng CSGT tuần tra phát hiện 33.215 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm. CSGT đã lập biên bản 30.016 trường hợp, phạt tại chỗ 3.199 trường hợp và cảnh cáo 132 trường hợp vi phạm. Nộp vào Kho bạc Nhà nước hơn 37 tỉ đồng. Công an TP.Thủ Đức đã tước gần 4.000 giấy phép lái xe các loại.