Công an triệu tập 5 người trong vụ hỗn chiến trước cổng Trường THCS Hồng Bàng

Ngày 14.4, liên quan vụ nhóm người dùng ghế, đá hỗn chiến trước cổng trường vào giờ tan học, Công an phường Chợ Lớn (TP.HCM) cho biết đã mời làm việc 5 người liên quan để làm rõ hành vi gây rối trật tự trước cổng Trường THCS Hồng Bàng.

Nhóm thanh thiếu niên gây rối trước cổng Trường THCS Hồng Bàng ẢNH: CACC

Theo xác minh ban đầu, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 8.4, tại quán nước đối diện cổng số 5 trên đường Triệu Quang Phục, em T.V.M (18 tuổi) đang ngồi cùng bạn là H.T.G (20 tuổi) thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên lao vào dùng nón bảo hiểm tấn công. Sau đó, nhóm này kéo nhau ra ngoài quán tiếp tục xô xát, gây rối trật tự.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Chợ Lớn phối hợp các lực lượng liên quan nhanh chóng truy xét, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định những người này không phải là học sinh Trường THCS Hồng Bàng, có độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến nợ tiền. Công an phường Chợ Lớn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8.4, một nhóm người bất ngờ phát sinh mâu thuẫn, lớn tiếng cự cãi rồi lao vào hỗn chiến trước cổng Trường THCS Hồng Bàng (cổng số 5, đường Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TP.HCM).

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này rất đông học sinh vừa tan học cùng phụ huynh và phương tiện đưa đón. Nhóm người đã dùng ghế của quán nước làm hung khí, đồng thời nhặt đá ném qua lại, khiến tình hình trở nên hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho nhiều người xung quanh.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng can ngăn và báo cho cơ quan chức năng. Nhóm người tham gia hỗn chiến sau đó rời khỏi hiện trường.