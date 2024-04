Công an triệu tập nhóm học sinh mang theo dao phóng lợn gây náo loạn trên đường

Ngày 3.4, thông tin từ Công an xã Thiệu Nguyên (H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang xử lý vụ việc 10 thanh thiếu niên đều đang là học sinh, đã có hành vi mang theo dao phóng lợn gây mất an ninh trật tự trên đường.



7 trong số 10 học sinh bị triệu tập CÔNG AN XÃ THIỆU NGUYÊN

Các học sinh này có độ tuổi từ 14 - 17 (đều ngụ tại H.Thiệu Hóa), đang là học sinh tại Trung tâm giáo dục thường xuyên H.Thiệu Hóa và một trường dạy nghề trên địa bàn TP.Thanh Hóa.

Trước đó, cuối tháng 3, người dân một số địa phương trên địa bàn H.Thiệu Hóa phản ánh tới cơ quan công an về việc có một nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều dao phóng lợn, tuýp sắt chở nhau bằng xe máy qua địa bàn các xã Thiệu Duy, Thiệu Nguyên và TT.Thiệu Hóa.

Trong quá trình di chuyển, nhóm học sinh này đã dùng các hung khí mang theo quẹt xuống đường gây mất an ninh trật tự, khiến người dân hoang mang.

Đến ngày 31.3, lực lượng Công an xã Thiệu Nguyên phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Thiệu Hóa, Công an TT.Thiệu Hóa và Công an xã Thiệu Tiến (H.Thiệu Hóa) tổ chức triệu tập 10 học sinh có hành vi như nêu trên.

Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm khác trên địa bàn H.Thiệu Hóa nên mua dao phóng lợn, tuýp sắt để tìm giải quyết mâu thuẫn.