Công an xã Thái Mỹ truy bắt nhanh tên cướp, thu hồi tài sản cho dân

Ngày 11.4.2026, Công an xã Thái Mỹ (TP.HCM) cho biết anh N.M.T (ở phường An Tịnh, TP.Tây Ninh) đã gửi thư cảm ơn đến Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thái Mỹ vì tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhanh chóng trong việc truy bắt tội phạm, giúp anh tìm lại tài sản bị cướp.

Vụ cướp bất ngờ bên bờ kênh

Theo đó, chiều 10.4, khi anh N.M.T (ở phường An Tịnh, thành phố Tây Ninh) đang câu cá tại khu vực Kênh 23, đường Tam Tân thì bất ngờ bị hai người tấn công, đánh đập và cướp chiếc xe máy. Theo lời anh T. vụ việc diễn ra quá nhanh khiến anh vô cùng hoang mang, lo sợ bởi đây không chỉ là tài sản lớn mà còn là phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình.

Anh N.M.T đã gửi thư cảm ơn đến Ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thái Mỹ ẢNH: CÔNG AN

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Thái Mỹ đã lập tức có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc. Bên cạnh việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ chiến sĩ đã túc trực động viên, trấn an tinh thần để bị hại bình tĩnh phối hợp cung cấp nhận diện đối tượng.

Tạo niềm tin yêu, sự an tâm cho người dân

Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, lực lượng công an cơ sở đã nhanh chóng khoanh vùng, tổ chức truy xét các đối tượng nghi vấn ngay trong đêm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ các nghi phạm gây án, thu hồi tài sản, trao trả cho người dân.

"Hành động nhanh chóng và quyết liệt của lực lượng công an không chỉ giúp tôi nhận lại tài sản mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, đem lại niềm tin yêu, sự an tâm cho quần chúng nhân dân", anh T. viết trong thư.

Thư cảm ơn anh T. gửi đến Công an xã Thái Mỹ ẢNH: CÔNG AN

Việc khám phá nhanh vụ án của Công an xã Thái Mỹ một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Không chỉ giỏi về nghiệp vụ, thái độ ứng xử gần dân, sát dân trong những tình huống khẩn cấp của cán bộ, chiến sĩ nơi đây đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân.



