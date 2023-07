Công an xác minh vụ hai người đánh dã man một cô gái ở Hậu Giang

Ngày 5.7, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 46 giây, ghi lại cảnh hai người (nam và nữ) đánh dã man vào mặt một cô gái. Vụ việc được cho là xảy ra tại P.4, TP.Vị Thanh.

Hình ảnh từ clip cho thấy, người đàn ông túm cổ áo cô gái, tay phải đấm mạnh vào mặt cô này và nói "không biết trên biết dưới".

Cô gái cúi đầu chịu trận và nói "xin lỗi" nhưng liền bị một người phụ nữ cầm nón bảo hiểm xông vào đánh tiếp. Mặc cho cô gái không kháng cự, hai người này vẫn dùng tay, nón bảo hiểm đánh tiếp vào vùng đầu cô gái.

Hai người đánh vào cô gái mặc áo trắng (bên phải) CHỤP MÀN HÌNH

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, cô gái bị đánh trong đoạn clip tên là Đ.T.C.L (19 tuổi). Sau khi bị đánh, chị L. được gia đình đưa đi khám và nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang.



Mẹ của chị L. cho biết, gia đình đã làm tường trình vụ việc gửi lên Công an P.4, TP.Vị Thanh vào ngày 3.7.

Chiều 5.7, trao đổi với Thanh Niên, bà Đinh Thị Hồng Nho, Trưởng công an P.4, TP.Vị Thanh, xác nhận có xảy ra vụ việc. Hiện, Công an P.4 đang phối hợp Công an TP.Vị Thanh xác minh, làm rõ vụ việc hai người hành hung, đánh dã man một cô gái. Khi vụ việc sáng tỏ sẽ thông tin đến báo chí.