Công an xác minh vụ một phụ nữ khỏa thân rơi khỏi xe ô tô đang chạy

Tối 4.2, mạng xã hội lan truyền một video ghi lại hình ảnh một phụ nữ khỏa thân rơi ra khỏi xe ô tô con, khi chiếc xe này đang chạy trên đường ở TP.Vinh (Nghệ An).

Người phụ nữ bị rơi khỏi xe ô tô đang chạy trên đường phố Nghệ An ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Hình ảnh cho thấy, thời điểm trên, xe ô tô con màu trắng mang biển số tỉnh Nghệ An đang lưu thông trên đường thì bất ngờ cánh cửa xe phía sau bên phải bật mở.

Tiếp đó, một phụ nữ trong tình trạng khỏa thân, hai chân đi giày, bị rơi khỏi xe, văng xuống đường.

Ngay lập tức, có một người cùng ngồi ở hàng ghế sau trong xe thò tay ra kéo người phụ nữ này vào xe. Cánh cửa xe vẫn mở và sau khi xe chạy thêm một đoạn, cửa xe mới được đóng lại.

Xe ô tô này sau đó rẽ phải vào ngõ hẻm dẫn vào một khu chung cư.

Hình ảnh trên đã gây xôn xao dư luận ở Nghệ An, khi nhiều người đặt nghi vấn sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nhận được thông tin, Công an TP.Vinh sau đó đã vào cuộc xác minh, mời chủ xe ô tô và cô gái trên lên trụ sở làm việc.

Bước đầu, công an xác định sự việc xảy ra tối mùng 1 tết Nguyên đán vừa qua. Người phụ nữ 45 tuổi bị rơi ra khỏi xe trình bày do bị say rượu nên xảy ra sự việc trên.