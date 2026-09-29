Công bố bộ nhận diện di sản thế giới tại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc

Việc công bố bộ nhận diện diễn ra sau khi quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trở thành di sản thế giới, tạo dấu hiệu nhận diện chung cho không gian di sản trải rộng trên nhiều địa phương.

Trong đêm khai hội, chương trình nghệ thuật "Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm" tái hiện những dấu mốc gắn với Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và vùng đất Vạn Kiếp.

Theo UBND TP.Hải Phòng, Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ 26.9 - 4.10, với chuỗi nghi lễ truyền thống cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại Tuần văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026

Trong những ngày lễ hội, nhiều nghi lễ được tổ chức như dâng hương, tế cáo yết tại đền Kiếp Bạc, dâng hương tại chùa Côn Sơn, khai ấn đền Kiếp Bạc, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ rước bộ, lễ tế và lễ giỗ Đức Thánh Trần.

Bên cạnh phần lễ, du khách đến Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc có thể tham gia Tuần Văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại, xem múa rối nước tại hồ Kiếp Bạc cùng nhiều chương trình nghệ thuật, diễn xướng dân gian.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc là một trong những lễ hội truyền thống lớn gắn với đền Kiếp Bạc, nơi thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử, văn hóa của vùng Đông Bắc.