Chiều 13.4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: 28 nhân sự. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 nhân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tái cử giữ chức Phó bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 29 nhân sự.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 nhân sự.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 45 nhân sự.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 22 nhân sự.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Long Hải tái cử giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tái cử giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 3 nhân sự: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 39 nhân sự.

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 14 nhân sự.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Phi Long, tái cử giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các nhân sự, gồm ông: Nguyễn Thái Học, Ngô Văn Cương, giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các Đảng ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ phải nhận thức đầy đủ để luôn tự soi, tự nhắc, tự giữ mình, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đất nước.

Các Đảng ủy phải thật sự là trung tâm lãnh đạo, là nơi quy tụ trí tuệ, giữ vững kỷ cương, giữ đúng phương hướng, nguyên tắc trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

Chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, từ mỗi đảng viên trong chi bộ; không để những biểu hiện nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; không để sự nể nang, né tránh làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải chăm lo đội ngũ cán bộ; phải đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, toàn diện; bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết chống cục bộ, lợi ích nhóm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Phải bảo vệ, khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh, năng lực, đạo đức và khát vọng cống hiến.