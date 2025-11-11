Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

Công bố danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng từ năm 2026

Thu Hằng
Thu Hằng
11/11/2025 17:33 GMT+7

Từ 1.1.2026, lương tối thiểu vùng tăng bình quân 7,2%, tương ứng 250.000 - 350.000 đồng/tháng. Trong đó, Hà Nội là địa phương áp dụng mức lương tối thiểu cao nhất.

Chính phủ vừa điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1.1.2026 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Ảnh 1.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được tăng lương tối thiểu vùng từ 1.1.2026

ẢNH: THU HẰNG

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng tăng trung bình 7,2%, tương ứng tăng từ 250.000 - 350.000 đồng, được chia theo 4 vùng như sau: 

Vùng I: tăng 350.000 đồng, từ 4,96 triệu đồng/tháng lên 5,31 triệu đồng/tháng.

Vùng II: tăng 320.000 đồng, từ 4,41 triệu đồng/tháng lên 4,73 triệu đồng/tháng.

Vùng III: tăng 280.000 đồng, từ 3,86 triệu/tháng lên 4,14 triệu đồng/tháng.

Vùng IV: tăng 250.000 đồng, từ 3,45 triệu đồng/tháng lên 3,7 triệu đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu theo giờ tại vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II tăng từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III tăng từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV tăng từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Trên cơ sở kế thừa danh mục hiện hành, sau khi các địa phương vận hành theo đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, Bộ Nội vụ xây dựng danh mục địa bàn áp dụng cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bộ Nội vụ cho rằng, việc điều chỉnh vùng của các địa phương nêu trên nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận, do các địa bàn trên có sự phát triển hơn về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn.

Tại Hà Nội, các xã, phường thuộc vùng I và vùng II sẽ lần lượt áp dụng mức lương tối thiểu 5,31 triệu đồng và 4,73 triệu đồng/tháng. TP.HCM, Hải Phòng áp dụng cho cả 3 vùng: I, II và III, tương ứng với các khu vực trung tâm, ven đô và ngoại thành.

Các tỉnh áp dụng 2 vùng lương III và IV gồm: Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk.

Các tỉnh áp dụng 3 vùng lương II, II, IV gồm: Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.

Đáng chú ý, chỉ có 3 địa phương, gồm Quảng Ninh, Tây Ninh và Đồng Nai áp dụng đủ cả 4 vùng lương, phản ánh sự chênh lệch về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội giữa các khu vực trong cùng một tỉnh.

Nghị định nêu rõ, việc áp dụng mức lương tối thiểu căn cứ theo địa bàn hoạt động của người sử dụng lao động. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động tại nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì từng đơn vị, chi nhánh áp dụng mức tương ứng với địa bàn nơi hoạt động.

Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc khu công nghệ số tập trung nằm trên nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu cao nhất.

Trường hợp địa bàn có thay đổi tên, chia tách hoặc thành lập mới, mức lương tối thiểu được tạm thời áp dụng theo mức của địa bàn trước khi thay đổi hoặc mức cao nhất trong các địa bàn hợp thành, cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

