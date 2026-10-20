Công bố danh sách 300 đại biểu tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em

Hội đồng Đội Trung ương ban hành thông báo về kết quả phỏng vấn, lựa chọn đại biểu từ các tỉnh, thành phố tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3, năm 2026.

Theo thông báo, vòng phỏng vấn thứ nhất được tổ chức trực tuyến từ ngày 10 - 16.9, căn cứ danh sách đại biểu do Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố đề cử. Trên tinh thần công tâm, khách quan, hội đồng phỏng vấn đã trình Hội đồng Đội Trung ương phê duyệt 300 trẻ em tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn tham gia phiên họp.

Báo cáo của Hội đồng Đội Trung ương cho biết, 300 đại biểu tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3, năm 2026 có độ tuổi từ 11 đến dưới 16, đại diện cho 34/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 225 đại biểu nữ, 75 đại biểu nam; 47 em thuộc các dân tộc thiểu số.

Về thành tích học tập, 39 em đoạt giải thưởng quốc tế, 95 em đoạt giải cấp quốc gia và 190 em đoạt giải cấp tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em năm 2024 ẢNH: TN

Theo kế hoạch, Hội đồng Đội Trung ương sẽ tổ chức tập huấn trực tuyến cho phụ trách đoàn và các đại biểu trẻ em chính thức.

Tại địa phương, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội cùng cấp tổ chức gặp mặt, chia sẻ và tập huấn cho đoàn đại biểu trước ngày 30.10.

Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu về Quốc hội, vai trò và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với địa phương nơi ứng cử; đặc điểm tự nhiên, văn hóa, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương.

Các đại biểu thiếu nhi tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em năm 2024 ẢNH: MINH HIỂN

Các đại biểu cũng được tìm hiểu chủ trương, giải pháp của cấp ủy, chính quyền liên quan đến chủ đề phiên họp; định hướng cách trình bày ý kiến, đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Căn cứ danh sách đại biểu chính thức, ban tổ chức phân công các em vào 10 tổ thảo luận. Mỗi tổ có một cán bộ điều phối, một cán bộ phụ trách thư ký và một cán bộ phụ trách chuyên môn. Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm đôn đốc đại biểu tham gia sinh hoạt tổ, tích cực đóng góp ý kiến, bảo đảm chất lượng thảo luận.

Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3, năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 - 12.12 tới.

Chi tiết danh sách 300 đại biểu tại đây