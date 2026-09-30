Tuyển đại biểu tự ứng cử Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em

Hội đồng Đội Trung ương vừa thông tin tuyển chọn đại biểu ứng cử tham gia phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 3, năm 2026. Đây là cơ hội để thiếu nhi trên cả nước thể hiện tiếng nói, quan điểm, năng lực và trách nhiệm đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến trẻ em.

Trẻ em đóng vai Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo giải trình tại phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 2 ẢNH: TUẤN MINH

Phiên họp năm nay tập trung vào chủ đề xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn phát huy quyền tham gia của trẻ em, tạo môi trường để các em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, đề xuất sáng kiến và giải pháp đối với những vấn đề đang được trẻ em và xã hội quan tâm.

Theo tiêu chuẩn, đại biểu trẻ em tham gia ứng cử phải từ đủ 11 đến dưới 16 tuổi, đang học lớp 6 đến lớp 9 trong năm học 2026 - 2027. Các em cần có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật, sức khỏe, tinh thần tự giác, tự lập và trách nhiệm khi tham gia hoạt động tập thể.

Bên cạnh đó, ứng viên cần có hiểu biết thực tiễn, thường xuyên lắng nghe, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của trẻ em và được trẻ em tại địa phương, trường hoặc lớp tín nhiệm. Ưu tiên thành viên hội đồng trẻ em các cấp hoặc những trẻ em tiêu biểu, gương mẫu, có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, thường xuyên tham gia công tác Đội, hoạt động xã hội và các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Điểm đáng chú ý trong tuyển chọn năm nay là hình thức tự ứng cử. Các ứng viên sẽ xây dựng một video clip giới thiệu ngắn gọn về bản thân, đồng thời trình bày kiến thức và thể hiện vai trò của mình đối với chủ đề "Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai".

Các em có nguyện vọng tự ứng cử có thể quét mã QR hoặc truy cập đường link https://263.org.vn/UngcuQHTE2026 để cập nhật thông tin và tải video clip. Thời gian tiếp nhận video tự ứng cử từ ngày 29.9 đến 23 giờ 59 ngày 4.10.2026.

Ban tổ chức lựa chọn 10 đại biểu trẻ em tự ứng cử tiêu biểu trở thành đại biểu chính thức tham gia phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 3, năm 2026.