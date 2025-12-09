Công bố điều tra vụ tàu sân bay Mỹ ngoặt gấp khiến tiêm kích rơi xuống biển

Cuộc điều tra được công bố hồi tuần trước chỉ ra trong khoảng nửa năm, từ tháng 12.2024 - 5.2025, đã xảy ra 4 sự cố liên quan tàu sân bay USS Harry S. Truman, trong đó 3 vụ khiến quân đội Mỹ mất 3 tiêm kích F/A-18 Super Hornet, Business Insider đưa tin hôm 5.12.

Chiến đấu cơ Mỹ trên boong tàu sân bay USS Harry S. Truman ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Một sự cố xảy ra hồi ngày 28.4, khi con tàu phải ngoặt gấp trên biển Đỏ để tránh tên lửa của lực lượng Houthi, một chiếc F/A-18 đã trượt trên boong tàu và rơi xuống biển. Các điều tra viên nêu rằng liên lạc kém, phanh hỏng và bề mặt sàn trơn trượt đã phần nào gây ra sự cố.

Theo kết quả điều tra, các thủy thủ đang tháo xích và thanh chặn để kéo chiếc tiêm kích vào khoang chứa thì con tàu ngoặt gấp. Phanh trên chiếc F/A-18 cũng không hoạt động, khiến phi cơ trượt về mép boong tàu rơi xuống biển cùng 1 chiếc xe kéo. Thủy thủ đoàn đã kịp thời né tránh và không ai bị thương nghiêm trọng.

Việc kéo máy bay vào khoang chứa là theo kế hoạch, tuy nhiên thủy thủ được cho là đã không nghe thấy thông báo tàu rẽ gấp để kịp thời ứng phó.

Tàu sân bay USS Harry S. Truman từ góc nhìn của trực thăng MH-60 quân đội Mỹ hồi tháng 5 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Cuộc điều tra của bộ chỉ huy công bố ngày 4.12 cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do phanh của máy bay chiến đấu không đủ lực và thiếu sự liên lạc từ tháp kiểm soát đến các bộ phận làm việc ở boong tàu và khoang chứa.

Ban chỉ huy cũng chỉ ra rằng một lớp chống trượt được phủ trên sàn tàu, với mục đích để giữ cho người và phương tiện không bị trượt, nhưng cũng không hoạt động hiệu quả và chưa được thay từ năm 2018.

Ngoại thất của con tàu sân bay bị hư hại sau vụ va chạm với tàu chở dầu hồi tháng 2 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Vụ việc khác xảy ra vào tháng 12.2024, khi tàu tuần dương USS Gettysburg của Mỹ bắn nhầm vào tiêm kích F/A-18 đồng đội khi triển khai hệ thống phòng không. Vào tháng 5, Mỹ mất chiếc F/A-18 thứ 3, khi phi cơ hạ cánh trên tàu sân bay thất bại, trượt khỏi sàn đáp và lao xuống biển. Sự cố còn lại của tàu USS Harry S. Truman là khi nó va chạm với một tàu chở dầu hồi tháng 2.

