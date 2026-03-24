Ngày 24.3, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam công bố logo Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Logo Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, logo được thiết kế với bố cục mở, hiện đại, thể hiện tinh thần đổi mới, năng động và hội nhập của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Con số XIV La Mã được lựa chọn làm nền tảng chủ đạo, giữ vai trò nâng đỡ và dẫn dắt toàn bộ bố cục, khẳng định dấu mốc quan trọng của Đại hội XIV - một kỳ đại hội mang tính định hướng chiến lược cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới.

Hình tượng XIV được cách điệu uyển chuyển, chuyển hóa thành 3 cánh hoa sen bung nở, thể hiện cho 3 chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, hoa sen còn tượng trưng cho bản sắc văn hóa Việt Nam, cho sự thuần khiết, bền bỉ và vươn lên mạnh mẽ. Hoa sen đồng thời ẩn dụ cho quá trình đổi mới không ngừng, kế thừa truyền thống và phát triển trên nền tảng giá trị cốt lõi của giai cấp công nhân Việt Nam.

Bao quanh là vòng tròn vi mạch - bán dẫn, được thể hiện bằng ngôn ngữ đồ họa tinh gọn, hiện đại, mang ý nghĩa về chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chi tiết này khẳng định vai trò tiên phong của Công đoàn Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, thích ứng với kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ở trung tâm logo là biểu trưng Công đoàn Việt Nam được đặt ở vị trí nổi bật, như kim chỉ nam cho mọi định hướng phát triển. Hình ảnh này thể hiện rõ vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân và người lao động. Đây cũng là biểu tượng của sự gắn kết, tạo nên sức mạnh tập thể của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.

Gam màu chủ đạo đỏ và vàng được sử dụng xuyên suốt, mang ý nghĩa về nhiệt huyết, niềm tin, khát vọng, thành công và hội nhập. Đây cũng là những gam màu gắn liền với truyền thống cách mạng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và tầm vóc của Công đoàn Việt Nam trong thời đại mới.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức cuối tháng 5 tới.

Cùng với logo, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng công bố bộ tranh cổ động chính thức của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, góp phần lan tỏa thông điệp, tạo không khí hướng về sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước.

Dưới đây là một số tranh cổ động của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: