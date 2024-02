Công bố mới gây ám ảnh về thảm họa tàu lặn Titan nổ dưới đáy đại dương

Sau khi tàu lặn mất liên lạc trong hành trình thám hiểm tới xác tàu Titanic vào mùa hè năm ngoái, báo cáo vào ngày thứ 2 của đội cứu hộ cho biết những tiếng động va đập vang vọng ở độ sâu trong khoảng thời gian 30 phút.



Âm thanh làm dấy lên hy vọng ai đó còn sống và đang cố gắng cầu cứu. Nhiều người suy đoán rằng âm thanh "gõ cửa" là do một trong 5 hành khách trên tàu lặn Titan đập vào để cố gắng báo hiệu vị trí của họ cho nhóm tìm kiếm.

Bộ phim tài liệu sắp ra mắt của Kênh 5, Anh, có tựa đề "The Titan Sub Disaster: Minute by Minute" (Thảm họa Titan: Từng phút), lần đầu tiên phát đoạn âm thanh cho công chúng, nghe giống như một người đang "gõ" vào kim loại.

Tàu lặn Titan đã nổ tung dưới đáy Đại Tây Dương

Đoạn âm thanh trước đó chưa được công bố rộng rãi đã được trao cho các nhà sản xuất phim tài liệu bởi Lực lượng Không quân Canada dẫn đầu nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ 5 người trên tàu ngầm Titanic khi nó mất tích vào ngày 18.6.2023, theo Forbes.

Báo cáo cho hay, lực lượng cứu hộ nghe thấy tiếng gõ cửa trong quá trình tìm kiếm tàu lặn Titan xuất hiện vào ngày thứ 2 của cuộc tìm kiếm kéo dài 4 ngày và được xác nhận vào ngày thứ 3. Trong khi đó, Lực lượng Không quân Canada nói với Kênh 5 rằng họ đã nghe thấy tiếng đập từ ngày đầu tiên trở đi trong mỗi chuyến tìm kiếm.

Một quan chức Hải quân Mỹ vào thời điểm đó nói với CBS News rằng phân tích về tiếng va đập xác định chúng có thể là tiếng ồn đại dương hoặc âm thanh phát ra từ các tàu tìm kiếm khác, và Chris Parry, cựu đô đốc Hải quân Hoàng gia Anh, cho hay âm thanh đó có thể bắt nguồn từ xác tàu Titanic.

Như vậy, tiếng "gõ cửa" không phải do hành khách và thủy thủ đoàn kêu cứu vì họ đã tử vong ngay lập tức trong vụ nổ thảm khốc mà chiếc tàu lặn phải gánh chịu sau 2 giờ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tiếng gõ thực sự là gì.

Tiếng va đập mạnh được ghi lại trong cuộc tìm kiếm cứu hộ nạn nhân tàu Titan

Bộ phim tài liệu ghi lại nỗ lực giải cứu, cảnh những người tìm kiếm lắng nghe âm thanh vào thời điểm đó và hy vọng có thể là những thủy thủ bị mất tích.

"Có thể có ai đó gõ cửa. Sự đối xứng giữa những tiếng va chạm đó rất bất thường", cựu thuyền trưởng tàu ngầm Hải quân Ryan Ramsey cho biết trong bộ phim tài liệu. "Nó nhịp nhàng, giống như ai đó đang tạo ra âm thanh và việc nó được lặp lại thực sự bất thường", anh nói thêm.

Các nhà điều tra cho biết, tàu Titan đã phát nổ chỉ sau 1 giờ 45 phút lặn thám hiểm xác tàu Titanic - khi nó đạt đến độ sâu khoảng 3.600m dưới Đại Tây Dương. Áp lực nước cực lớn đã khiến tất cả mọi người trên tàu tử vong, có thể chỉ trong vài mili giây.

Ông chủ của OceanGate thiệt mạng trong vụ tai nạn

Năm nạn nhân gồm Giám đốc điều hành OceanGate Stockton Rush, 61 tuổi; chuyên gia Titanic người Pháp Paul-Henri Nargeolet, 77 tuổi; tỷ phú người Anh Hamish Harding, 58 tuổi; doanh nhân nổi tiếng người Pakistan Shahzada Dawood, 48 tuổi và con trai 19 tuổi của ông, Sulaiman Dawood.

Ông Rush, người điều khiển tàu lặn, từng là đối tượng bị giám sát vì bị cáo buộc phớt lờ những lo ngại lớn về an toàn liên quan đến con tàu của ông và các chuyến du lịch tới xác tàu Titanic. Các quan chức vẫn đang điều tra bằng chứng thu được từ các sứ mệnh trục vớt trước phiên điều trần công khai…