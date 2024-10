Công bố nền tảng số, phòng họp không giấy tập trung của tỉnh Bình Dương

Công bố các nền tảng chuyển đổi số

Ảnh: M.K

Theo công bố của Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Bình Dương, các nền tảng chuyển đổi số gồm: Hệ thống định danh, xác thực điện tử SSO; hệ thống phòng họp không giấy tập trung; hệ thống an toàn thông tin theo cấp độ và trung tâm xử lý tin giả.

Trong đó, hệ thống SSO là giải pháp toàn diện cho nhu cầu định danh và xác thực điện tử giúp bảo vệ danh tính, tài khoản, dữ liệu người dùng trên các hệ thống chuyên ngành. Hệ thống này giúp phát triển các dịch vụ trực tuyến, phục vụ chính quyền điện tử.

Đặc biệt, hệ thống phòng họp không giấy tập trung giúp giảm thiểu văn bản hành chính, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian và chi phí, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời và chính xác. Hiện đã được triển khai tại UBND TP.Tân Uyên; UBND H.Dầu Tiếng; Sở TT-TT và tiếp tục triển khai mở rộng đến các cơ quan đơn vị còn lại.

Hệ thống an toàn thông tin theo cấp độ sẽ bảo vệ các hệ thống thông tin phù hợp với rủi ro an ninh mạng và vai trò của hệ thống trong hoạt động của tổ chức, ngăn chặn và giảm thiểu các sự cố bảo mật. Việc xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ đảm bảo an toàn thông tin là yêu cầu quan trọng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Sở TT-TT Bình Dương phát biểu tại buổi lễ

Ảnh: M.K

Bộ phận xử lý tin giả là đầu mối tiếp nhận phản ánh từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua Hệ thống 1022; tiếp nhận phản ánh tin giả, phân loại, xác minh và công bố tin giả, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cách nhận biết và phòng tránh tin giả.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó giám đốc Sở TT-TT Bình Dương cho biết hiện nay, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0. Việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý và điều hành giúp nâng cao hiệu quả công việc và tạo ra những giá trị mới, thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương.

Toàn cảnh buổi lễ

Ảnh: M.K

Trước đó, Sở TT-TT Bình Dương đã ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận xử lý tin giả. Theo đó, Bộ phận xử lý tin giả do ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở TT-TT làm Trưởng bộ phận; Ông Trần Minh Khiêm, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (Sở TT-TT) làm Phó trưởng bộ phận; ông Bùi Hữu Hiệp, Chánh Thanh tra Sở TT-TT làm Phó trưởng bộ phận…

Ngoài ra, Bộ phận xử lý tin giả còn có đại diện các đơn vị làm thành viên như: Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương, Sở TT-TT; đại diện Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC); đại diện Trung tâm Thông tin điện tử (Sở TT-TT); đại diện quản lý Văn phòng Hệ thống tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Hệ thống 1022)…