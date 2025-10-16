Công bố nguyên nhân vụ nổ bẹp tàu lặn tham quan xác tàu Titanic

Tàu lặn Titan đã không được thử nghiệm đầy đủ để chịu áp lực lớn ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 16.10 dẫn báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết các sai sót trong kỹ thuật và việc thử nghiệm không đầy đủ đã góp phần dẫn đến vụ nổ bẹp thảm khốc của tàu lặn tư nhân trong chuyến thám hiểm xác tàu Titanic năm 2023.

Báo cáo trên được công bố sau khi cuộc điều tra của Tuần duyên Mỹ hồi tháng 8 chỉ ra hàng loạt vấn đề trong cách vận hành của Công ty OceanGate, cũng như các lỗi thiết kế trên tàu lặn Titan, dẫn đến một "thảm kịch có thể ngăn chặn được" khiến toàn bộ 5 hành khách thiệt mạng.

"Chúng tôi nhận thấy quy trình kỹ thuật của OceanGate đối với tàu Titan là không đầy đủ, dẫn đến việc chế tạo một thân tàu bằng vật liệu composite sợi carbon có nhiều điểm bất thường và không đáp ứng được các yêu cầu cần thiết về độ bền cũng như độ chịu lực", báo cáo của NTSB nêu.

Theo đó, OceanGate không tiến hành thử nghiệm đầy đủ đối với tàu Titan nên không nắm rõ được độ bền và khả năng chịu áp thực tế của thân tàu, vốn nhiều khả năng thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đặt ra.

"Bên cạnh đó, việc phân tích dữ liệu giám sát theo thời gian thực của OceanGate về thân tàu Titan cũng có sai sót, khiến công ty không phát hiện rằng tàu đã bị hư hại và cần phải ngừng hoạt động ngay sau một chuyến lặn trước đó", báo cáo cho biết thêm.

'Âm thanh gì vậy?': Video ghi nhận tiếng nổ tàu lặn Titan trong đại dương

Giám đốc điều hành OceanGate, ông Stockton Rush, tham gia chuyến thám hiểm định mệnh cùng nhà thám hiểm người Anh Hamish Harding, chuyên gia lặn biển sâu người Pháp Paul-Henri Nargeolet, doanh nhân gốc Pakistan mang quốc tịch Anh Shahzada Dawood và con trai ông là Suleman. Giá vé tham gia tàu lặn là 250.000 USD/người.

Liên lạc với tàu Titan bị mất khoảng 1 giờ 45 phút sau khi bắt đầu chuyến lặn vào ngày 18.6.2023, dẫn đến chiến dịch tìm kiếm đầy kịch tính từng thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Vài ngày sau, các mảnh vỡ được tìm thấy dưới đáy đại dương, cách mũi tàu Titanic khoảng 500 mét. Thi thể các nạn nhân được thu hồi khi tàu lặn được đưa lên mặt nước. Ngay sau thảm kịch, OceanGate đã dừng toàn bộ hoạt động.

Năm ngoái, gia đình ông Nargeolet kiện OceanGate đòi bồi thường 50 triệu USD, cáo buộc công ty có trụ sở tại Mỹ này đã "cực kỳ cẩu thả".

Xác tàu Titanic nằm cách bờ biển Newfoundland khoảng 644 km, trở thành điểm thu hút các chuyên gia hàng hải và du khách lặn biển kể từ khi được phát hiện vào năm 1985.

Con tàu đã đâm vào một tảng băng và chìm vào năm 1912 trong chuyến hành trình đầu tiên từ Anh tới New York (Mỹ), với 2.224 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu. Hơn 1.500 người đã thiệt mạng.