Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư

Đình Huy
Đình Huy
26/02/2026 19:54 GMT+7

Chiều 26.2, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, làm trưởng đoàn, tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư.

Theo Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện đoàn công bố quyết định thành lập đoàn; kế hoạch kiểm tra, giám sát của đoàn đối với Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư.

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị đối với Quân ủy T.Ư - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

ẢNH: BQP

Theo đó, đoàn có nhiệm vụ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23.1.2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16.5.2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Phát biểu chỉ đạo và định hướng nội dung, cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị quyết định thành lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 40 tổ chức Đảng trực thuộc T.Ư, do 22 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn (đây là đoàn số 12). Các đoàn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát không chỉ trong năm 2026 mà trong cả nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng đối với các đơn vị, địa bàn thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

- Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

ẢNH: BQP

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra là qua kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các chỉ thị của Bộ Chính trị theo nội dung đề ra, phát hiện cách làm đổi mới, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện để nhân rộng.

Cạnh đó, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với T.Ư, để có các giải pháp phù hợp, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, trước hết là tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng lưu ý, trên tinh thần làm đến nơi đến chốn và hiệu quả đến cùng, quá trình phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, hoàn thiện báo cáo để Ủy ban Kiểm tra T.Ư thông qua và báo cáo Bộ Chính trị đúng hạn.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 sẽ thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát từ ngày 1 - 20.3.

