Công bố thư của tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein: Ông Trump 'biết những cô gái đó'

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đã công bố những tin nhắn giữa ông Epstein với tác giả Michael Wolff và Ghislaine Maxwell, một phụ nữ thượng lưu người Anh đang thụ án 20 năm tù vì các cáo buộc liên quan vai trò của bà trong việc tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán tình dục của ông Epstein.

Người biểu tình cầm biển báo liên quan đến việc công bố hồ sơ vụ án Jeffrey Epstein bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington D.C ngày 12.11 Ảnh: AFP

Ông Epstein đã tự tử trong phòng giam ở quận Manhattan thuộc thành phố New York (Mỹ) vào năm 2019 trong thời gian bị tạm giam chờ xét xử cáo buộc môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. Trong một email gửi cho ông Wolff vào năm 2019, ông Epstein đã viết rằng ông Trump "biết về những cô gái đó", dù không rõ cụm từ đó có nghĩa là gì, theo Reuters.

Hàng loạt email được công bố hôm 12.11 còn bao gồm một tin nhắn năm 2011 gửi cho bà Maxwell, trong đó ông Epstein viết rằng ông Trump đã "dành hàng giờ đồng hồ ở nhà tôi" với một trong những nạn nhân của ông Epstein.

Ông Trump trước đó đã phủ nhận việc biết về hoạt động buôn bán tình dục của ông Epstein. Ông Trump nói rằng ông và Epstein từng là bạn bè trước khi xảy ra bất hòa.

Những email trên được công bố vào đúng ngày hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Adelita Grijalva tuyên thệ trước Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, 7 tuần sau khi bà Grijalva giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt tại bang Arizona.

Việc bà Grijalva chính thức trở thành hạ nghị sĩ đã tạo ra thế đa số để buộc Hạ viện Mỹ phải bỏ phiếu công bố tất cả các hồ sơ chưa được giải mật liên quan đến ông Epstein, điều mà hai ông Johnson và Trump vẫn luôn phản đối. "Đã đến lúc Quốc hội khôi phục vai trò kiểm soát và cân bằng quyền lực đối với chính quyền này", bà Grijalva nhấn mạnh.

Đảng Dân chủ công bố thư nghi do ông Trump gửi tỉ phú ấu dâm Epstein

Sau đó trong ngày 12.11, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã công bố một kho lưu trữ 20.000 tài liệu liên quan đến ông Epstein, trong đó tên của ông Trump thường xuyên xuất hiện. Trong một cuộc trao đổi, ông Epstein nhắc đến một cô bạn gái 20 tuổi mà ông "đã cho Donald" vào năm 1993, và nói về những bức ảnh "Donald và các cô gái mặc bikini trong bếp của tôi", dù không rõ liệu ông Epstein có đang nói đùa hay không, theo Reuters.

Hôm 12.11, Tổng thống Trump đã cáo buộc các nghị sĩ đảng Dân chủ công bố các email để đánh lạc hướng dư luận ra khỏi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa lâu kỷ lục hiện nay, 43 ngày.

Trong một cuộc họp báo trước đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã cáo buộc các nghị sĩ đảng Dân chủ đã xóa tên nạn nhân trong các email được công bố vì nạn nhân đó là Virginia Giuffre, người đã tự tử vào tháng 4. Sinh thời bà Giuffre đã nhắc đến ông Trump một cách thân thiện mà không cáo buộc ông về bất kỳ hành vi sai trái nào trong một cuốn hồi ký được xuất bản sau khi bà qua đời. "Những email này hoàn toàn không chứng minh được điều gì khác ngoài việc Tổng thống Trump không làm gì sai", bà Leavitt nhấn mạnh.