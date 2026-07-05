Công bố Top 8 ‘Gương mặt truyền cảm hứng S80’

Cuộc thi "Gương mặt truyền cảm hứng S80" được tổ chức trong khuôn khổ chương trình S80 International Education do Báo Thanh Niên và Công ty cổ phần Anh ngữ Quốc tế SunUni Academy đồng tổ chức, nhằm tìm kiếm những người trẻ có câu chuyện học tập giàu cảm hứng, dám vượt qua giới hạn bản thân và nuôi dưỡng khát vọng phát triển tri thức trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng.

Diễn ra trong hơn 2 tháng, chương trình là nơi hàng ngàn bạn trẻ chia sẻ từng mất phương hướng, rời bỏ vùng an toàn, lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt hoặc từng bỏ lỡ tiếng Anh vì lý do gia đình nhưng vẫn quyết định bắt đầu lại.

Khó chọn

Theo Ban Tổ chức, quá trình đánh giá được thực hiện bởi Hội đồng chuyên môn dựa trên các tiêu chí về tính chân thực của câu chuyện, hành trình nỗ lực, khả năng truyền cảm hứng và khát vọng phát triển bản thân.

Thành viên Hội đồng chuyên môn là các trí thức chuyên môn cao, có đạo đức có tài năng, bao gồm nhà báo Trần Việt Hưng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Trần Trọng An - Phó tổng biên tập Tạp chí Gia Đình Mới và ông Đỗ Duy Khương - Phó tổng giám đốc SunUni Academy. Sự tham gia của các thành viên đến từ giáo dục, báo chí và truyền thông góp phần bảo đảm tính khách quan của cuộc thi.

Theo công bố, 8 thí sinh xuất sắc nhất trở thành gương mặt đại diện truyền cảm hứng của chương trình Học bổng S80 - Thế hệ vươn mình gồm: Bùi Xuân Khôi, Nguyễn Minh Thư, Trần Bích Khuê, Trần Hữu Khánh Phong, Trần Kim Ngân, Đặng Trịnh Quỳnh Tâm, Diễm Quỳnh và Vũ Thị Huyền.

Mỗi thí sinh trong Top 8 được nhận 1 suất học bổng toàn phần trị giá 94 triệu đồng. Đây là sự ghi nhận dành cho những cá nhân có tinh thần học tập nghiêm túc và khả năng truyền cảm hứng bằng chính câu chuyện sống của mình, bằng chính những gì mình đã sống.

Theo Ban Tổ chức, có rất nhiều bài dự thi xuất sắc, các thành viên trong Hội đồng chuyên môn đã phải cân nhắc tới 3 lần mới chọn ra Top 8 là những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần S80: dám học, dám thay đổi và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Chạm đến cộng đồng - Lan tỏa tinh thần "Thế hệ S80 vươn mình"

Trong một bài dự thi gây xúc động, thí sinh viết về khoảnh khắc từng đánh mất phương hướng sau một biến cố cá nhân, để rồi dần tìm lại chính mình qua việc học. Bạn chia sẻ: "Chỉ cần tôi không dừng lại, thì rồi một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đến được nơi mình cần đến". Câu văn ấy chạm đến tinh thần cốt lõi của cuộc thi, không rời bỏ chính mình trong những thời điểm khó khăn nhất.

Với thí sinh Trần Bích Khuê, hành trình truyền cảm hứng bắt đầu từ một quyết định rẽ hướng. Từng có thế mạnh nổi bật ở môn Ngữ văn, Khuê lại chọn bước vào ngành Sư phạm tiếng Anh - một lựa chọn khiến chính bạn và gia đình đều lo lắng. Trong bài dự thi, Khuê nhắc lại câu nói đã thay đổi suy nghĩ của mình: "If you only do what you can do, you'll never be better than what you are".

Từ chỗ thua xa bạn bè trong lớp, từ chỗ không theo kịp các bài giảng bằng tiếng Anh, Khuê từng bước xây dựng lại niềm tin bằng việc học đều đặn, luyện nghe, luyện nói. Khuê đặt lại câu hỏi từ "Mình có đủ giỏi không?" thành "Mình cần làm gì để tốt hơn mỗi ngày?". Bạn cũng tham gia xây dựng Youth Dream Class, dạy tiếng Anh cho trẻ em tại Làng Thiếu niên Thủ Đức, để lan tỏa niềm tin rằng mỗi đứa trẻ đều có thể tiến bộ nếu được đồng hành đúng cách.

Nhiều bài dự thi cho thấy tiếng Anh trong chương trình S80 không chỉ là một môn học hay chứng chỉ, mà là cánh cửa để người trẻ mở rộng tư duy, tiếp cận tri thức toàn cầu và xây dựng lại sự tự tin.

Thí sinh Quỳnh Châu chia sẻ rằng mình không chọn bắt đầu lại với tiếng Anh vì yếu ngoại ngữ, mà vì đã đủ trưởng thành để không tiếp tục chạy trốn những điều từng bỏ dở vì sợ hãi, thiếu tự tin. "Bạn có thể chậm lại, có thể bỏ lỡ, nhưng không bao giờ là quá muộn để quay lại hoàn thiện chính mình".

Một câu chuyện đặc biệt khác đến từ thí sinh Trần Hữu Khánh Phong, 12 tuổi, đến từ Quảng Nam. Trong bài dự thi, Khánh Phong kể về hành trình từng được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ khi lên ba tuổi, không thể giao tiếp rõ ràng và thường sống trong thế giới riêng.

Tự tin gửi bài thi hoàn toàn bằng tiếng Anh, Phong đã làm cả 3 thành viên Ban giám khảo trầm trồ. Phong đã theo học tiếng Anh tại SunUni Academy 2 năm qua. Hiện tiếng Anh của cậu bé 12 tuổi này rất "cứng". Điều làm nên sự thay đổi của Phong không chỉ là phương pháp học và thầy cô tại SunUni Academy, mà trước hết là tình yêu thương và sự kiên trì của thầy cô và gia đình. Mẹ ở bên con mỗi ngày, đọc truyện, trò chuyện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, bố là chỗ dựa âm thầm cho cả gia đình.

Từ một em bé không thể giao tiếp rõ ràng, Khánh Phong dần biết nói, biết chào hỏi, biết giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài và trở nên tự tin hơn. Phong gửi gắm thông điệp: "Khi một đứa trẻ được yêu thương, các em sẽ mạnh mẽ hơn. Khi một đứa trẻ được tin tưởng, các em sẽ tự tin hơn".

Thế hệ S80 trưởng thành trong giai đoạn hội nhập, chuyển đổi số và kỷ nguyên AI. Trong bối cảnh đó, tiếng Anh trở thành năng lực nền tảng để người trẻ tiếp cận tri thức quốc tế và tự tin kể câu chuyện của mình với thế giới.

Cuộc thi "Gương mặt truyền cảm hứng S80" lan tỏa những câu chuyện học tập thật vượt lên hoàn cảnh, những nỗ lực thật và những khát vọng thật. Từ danh hiệu này, một hành trình mới sẽ bắt đầu với Top 8 - những đại diện cho tinh thần học tập tích cực, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của Thế hệ S80.

Thông tin mới nhất về Học bổng S80

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, chương trình Học bổng S80 chi 80 tỉ đồng cho 8.000 suất học bổng tiếng Anh IELTS và Giao tiếp, hỗ trợ lên tới 70% học phí. Ngoài ra còn có 80 suất học bổng toàn phần tri ân thân nhân thương bệnh binh, con em chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi và cùng Báo Thanh Niên nâng bước các em có hoàn cảnh khó khăn hậu dịch Covid-19. Đến nay, chương trình đã nhận được hơn 20.000 suất đăng ký và đã xét tuyển được 7.500 suất.

Độc giả quan tâm, đăng ký xét học bổng tại: https://hocbongs80.edu.vn