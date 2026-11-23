Ngày 23.11, Bảo tàng Lịch sử quốc gia công bố việc tiếp nhận chiếc trống đồng Đông Sơn được hồi hương từ Cộng hòa Pháp. Hiện vật được bàn giao tại trụ sở Bộ Văn hóa Pháp nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân hồi tháng 9.2026. Lễ bàn giao có sự tham dự của Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard và Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Việt Nam Tạ Quang Đông.

Chiếc trống quý trở về từ Pháp ẢNH: BTLSQG

Theo Bảo tàng Lịch sử quốc gia, trống có dáng cân đối, được đúc bằng kỹ thuật ghép khuôn ba mang, gồm bốn phần: mặt, tang, thân và chân. Hiện vật cao khoảng 40,7 - 40,8 cm, đường kính mặt 53,2 - 53,8 cm, đường kính chân 53,7 - 54,5 cm, nặng 17,85 kg.

Mặt trống có hình mặt trời nổi 12 tia ở trung tâm, xen kẽ họa tiết lông công cách điệu, bao quanh là tám vành hoa văn. Tang và thân trống được trang trí bằng các mô típ hình học, trong đó nổi bật là những băng vạch chéo song song, bố trí đối xứng như hình xương cá. Trống có bốn quai kép, trang trí họa tiết dây thừng bện.

Hiện vật được đánh giá còn nguyên gốc, từng được Bảo tàng Mỹ thuật Rennes (Pháp) xử lý bảo quản và phủ bóng. Căn cứ vào hình dáng và đặc điểm hoa văn, trống có thể có nguồn gốc từ khu vực Bắc bộ hoặc Bắc Trung bộ. Đây là loại trống Đông Sơn có niên đại sớm, thuộc nhóm Heger I, nhóm B, khoảng thế kỷ 3 - 1 trước Công nguyên.

Trong các phương án định danh, tên gọi trống Rennes được đề xuất theo thông lệ khảo cổ học, lấy tên địa phương nơi hiện vật được phát hiện hoặc lưu giữ để đặt tên. Sau lễ công bố, trống được chuyển vào kho bảo quản của bảo tàng.

Việc hồi hương chiếc trống đồng nhân chuyến thăm cấp cao tới Pháp cho thấy vai trò của hợp tác ngoại giao trong bảo vệ và đưa di sản văn hóa có nguồn gốc Việt Nam trở về nước. Sự kiện cũng góp phần thúc đẩy hợp tác văn hóa, tăng cường trách nhiệm chung trong bảo vệ, tôn trọng và hồi hương các di sản có nguồn gốc từ mỗi quốc gia.

Chiếc trống được cho là xuất xứ từ miền Trung ẢNH: BTLSQG

Chiếc trống cho thấy việc hợp tác quốc tế về văn hóa ẢNH: BTLSQG

Theo Bảo tàng Lịch sử quốc gia, việc tiếp nhận hiện vật còn có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Việt Nam triển khai luật Di sản văn hóa năm 2024, đồng thời thúc đẩy chủ trương khảo sát, xác minh nguồn gốc, vận động và hợp tác quốc tế để hồi hương di sản. Đây cũng là hoạt động cụ thể thể hiện việc Việt Nam thực hiện các mục tiêu của Công ước UNESCO năm 1970 về ngăn ngừa việc xuất khẩu, nhập khẩu và chuyển giao quyền sở hữu bất hợp pháp tài sản văn hóa.

Không chỉ bổ sung hiện vật có giá trị cho sưu tập di sản quốc gia, chiếc trống còn mở thêm cơ hội nghiên cứu, bảo quản và phát huy giá trị văn hóa Đông Sơn, đồng thời tạo thêm kinh nghiệm cho những nỗ lực đưa cổ vật Việt Nam đang lưu giữ ở nước ngoài trở về.