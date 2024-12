Công chiếu loạt phim đoạt giải Dự án phim ngắn CJ 2024

Các phim ngắn xuất sắc được chọn lọc kỹ lưỡng từ hơn 400 trăm hồ sơ tham gia chương trình và hỗ trợ kinh phí sản xuất cũng như đồng hành từ khâu phát triển kịch bản.

Top 5 đạo diễn Dự án phim ngắn CJ 2024 Ảnh: BTC

Dự án phim ngắn CJ mùa 5 chính thức khép lại với sự kiện bế mạc và công chiếu các tác phẩm phim ngắn xuất sắc nhất vào ngày 13.12. Dự án năm nay tiếp tục gây ấn tượng mạnh với các tác phẩm phim ngắn mang đậm dấu ấn cá nhân và cách kể chuyện sáng tạo, mở ra cánh cửa kết nối giữa thế hệ nhà làm phim trẻ với khán giả đại chúng cũng như giới chuyên môn.

Theo đó, các phim ngắn gồm Tàn sữa của Nguyễn Phạm Thành Đạt, Mộng uyên ương của Thái An, Bao giờ nhìn thấy cơn mưa của Trương Tiến Hòa, Bên kia đồi xanh thẳm của Vũ Nguyễn Nam Khuê và Mộ chí trái tim tôi của Lê Ngọc Duy sẽ được trình chiếu cùng với các tác phẩm hoàn thành trong khuôn khổ chương trình Story Up 2023 - dự án làm phim ngắn do CJ Cultural Foundation tổ chức hằng năm nhằm hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ tại Hàn Quốc.

Nữ diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm trong hậu trường sản xuất phim ngắn Tàn sữa Ảnh: BTC

Cụ thể, các tác phẩm sẽ được trình chiếu bao gồm: Bring Me The Head Of A Smiling Pig (Chiếc đầu heo cười) của Chang Woo Je, The Killing Line (Câu nói chí mạng) của Kim Kyu Jin, My Son The Shrimp (Con trai tôi biến thành tôm) của Won Ji Ae, School Trip (Chuyến đi dã ngoại) của Lee Yun Seok, East Sea (Biển Đông) của Lee Ji Hyung.

Tại buổi chiếu, khán giả có thể đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với các đạo diễn Hàn Quốc kể trên để hiểu thêm về quá trình thực hiện các phim ngắn này.

Buổi lễ bế mạc và công chiếu phim của Dự án phim ngắn CJ là sự kiện thường niên rất được mong chờ bởi cộng đồng làm phim và yêu thích phim độc lập tại Việt Nam. Năm nay các tác phẩm phim ngắn sẽ được trình chiếu tại CGV Vivo City (TP.HCM).