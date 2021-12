‘Công chúa Huawei’ Diêu An Na tiếp tục bị chê khi lấn sân diễn xuất

Trang 163 cho biết Diêu An Na vừa mới âm thầm gia nhập đoàn làm phim Cliff rifing by the sea (tên dự kiến). Thông tin người đẹp tấn công lĩnh vực phim ảnh không được công khai rầm rộ, mà chỉ được hé lộ qua mạng xã hội. Theo trang 163, tác phẩm kể về cuộc sống của một cô gái đến từ thị trấn nhỏ. Diêu An Na đảm nhận vai nữ chính trong phim này.

Những khoảnh khắc của Diêu An Na trong buổi khai máy Cliff rifing by the sea nhanh chóng nhận được các phản hồi trái chiều. Trong ảnh, nữ ca sĩ, diễn viên mặc trang phục giản dị, để tóc ngắn và gương mặt thiếu sức sống. Nhiều dân mạng nhận xét ngoại hình của giọng ca 9X quá xấu, khó có thể nổi bật trước ống kính.

Có không ít bình luận chế giễu Diêu An Na không hề giống người nổi tiếng mà trông như một nhân viên đoàn làm phim đến dự buổi khai máy. Thậm chí, dù được ưu ái cho đứng giữa đội hình chụp ảnh, “công chúa Huawei” vẫn rất mờ nhạt. Khung bình luận còn xuất hiện vài ý kiến mỉa mai Diêu An Na không có phong thái và tố chất làm diễn viên.





Tuy nhiên, vẫn có một số tài khoản cho rằng tạo hình đơn giản của Diêu An Na phù hợp với tính chất của vai diễn, kêu gọi khán giả nên theo dõi bộ phim trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng. Trước các lời chỉ trích về ngoại hình khi đóng phim Cliff rifing by the sea, ngôi sao Hoa ngữ sinh năm 1998 vẫn giữ im lặng.

Diêu An Na (tên tiếng Anh Annabel Yao) được mệnh danh là “công chúa” tập đoàn Huawei vì là con gái của CEO tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi. Cô là đại diện Trung Quốc hiếm hoi trong số 25 tiểu thư được mời đến Le Bal des Debutantes 2018 dành cho giới thượng lưu.

Tháng 1.2021, Diêu An Na bất ngờ xác nhận ra mắt, trở thành nghệ sĩ dưới trướng công ty Thiên Hạo Thịnh Thế nổi tiếng. Người đẹp liên tục tung các sản phẩm âm nhạc như Backfire, Letter… nhưng đều hứng “gạch đá”. Khán giả chê Diêu An Na hát dở, nhảy tệ, MV màu mè, nhạc khó nghe.