Làn sóng phẫn nộ bùng lên sau đêm diễn ngày 8.5, khi ngôi sao nhạc pop 23 tuổi diện một chiếc váy babydoll ngắn màu trắng với họa tiết hoa, đính nơ và pha lê của thương hiệu Pháp Generation78. Cô kết hợp thiết kế này cùng quần bloomer lộ viền và boots da đen cao cổ hiệu Dr. Martens. Không những thế, trong một phân đoạn của màn trình diễn Olivia Rodrigo đã vén váy lên trong giây lát để lộ chiếc quần lót bên trong.

Ngay sau đó, hàng loạt từ khóa chỉ trích xuất hiện trên mạng xã hội X (Twitter cũ), trong đó nhiều ý kiến gay gắt cáo buộc chủ nhân giải Grammy đang cố tình "tự infantilise" (trẻ con hóa) hình ảnh của mình.

Một tài khoản đã bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội X: "Olivia Rodrigo có thể ăn mặc như một ngôi sao nhạc pop bình thường và ngừng cố gắng ăn mặc như một đứa trẻ được không? Nếu bạn không thấy điều đó, thì bạn bị mù rồi". Cuộc tranh luận càng trở nên gay gắt khi một tài khoản khác bình luận thẳng thừng rằng: "Olivia Rodrigo mặc áo ngủ và quần tã dành cho trẻ sơ sinh".

Chiếc váy gây tranh cãi của Olivia Rodrigo trên sân khấu trong một chương trình âm nhạc tại Tây Ban Nha ẢNH: GETTY IMAGES

Tâm điểm của sự tranh cãi đổ dồn vào xu hướng mà một số người dùng mạng xã hội gọi là "sự lệch lạc" khi các ngôi sao nhạc pop đương đại có hành vi ăn mặc hở hang, gợi cảm quá mức nhưng lại mô phỏng hình ảnh của những bé gái.

Khán giả chỉ ra rằng chiếc váy của giọng ca Vampire không mang phom dáng trưởng thành kiểu thập niên 1960 mà lại sử dụng sắc hồng và kiểu dáng tương tự váy trẻ em, kết hợp với đồ ren bên trong. Đồng quan điểm, một người hâm mộ đặt câu hỏi về xu hướng chung của các nghệ sĩ nữ hiện nay: "Chúng ta cần phải bàn về xu hướng kỳ lạ của các ngôi sao nhạc pop ăn mặc hở hang, gợi cảm quá mức, giống như những bé gái vậy".

Luồng ý kiến phản đối đặt câu hỏi lớn về việc liệu phong cách này có thực sự phù hợp và lành mạnh đối với hình ảnh một nghệ sĩ có đối tượng khán giả đại chúng là thanh thiếu niên hay không.

Một tài khoản lên tiếng về xu hướng thời trang kỳ lạ của các ngôi sao nhạc pop ăn mặc hở hang, gợi cảm quá mức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH



Bất chấp những phản ứng tiêu cực, cộng đồng người hâm mộ của Olivia Rodrigo đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ thần tượng và phản bác các cáo buộc. "Olivia Rodrigo đã có rất nhiều sự liên tưởng đến quá khứ trong thời kỳ và chiếc váy ngủ babydoll là một trong số đó. Mặc dù tên gọi của nó có thể gây nhầm lẫn, nhưng lịch sử thiết kế và mục đích của nó rõ ràng liên quan đến đồ lót nữ và không liên quan gì đến quần áo trẻ em", một tài khoản chia sẻ.

Họ đưa ra các dẫn chứng lịch sử thời trang để khẳng định váy babydoll vốn được sáng tạo từ năm 1942 bởi nhà thiết kế Sylvia Pedlar như một loại đồ lót dành riêng cho phụ nữ trưởng thành nhằm tiết kiệm vải thời chiến, sau đó được các nhà mốt haute couture như Cristóbal Balenciaga nâng tầm.

Đến thập niên 1990, phong cách này trở thành biểu tượng phản kháng đầy quyền lực và nổi loạn của các rocker nữ thuộc làn sóng grunge như Courtney Love hay Kat Bjelland. Người hâm mộ cho rằng lỗi không nằm ở ngôi sao nhạc pop mà thuộc về góc nhìn định kiến của một bộ phận dư luận.

Thời trang nổi loạn của Olivia Rodrigo trong MV âm nhạc Drop Dead ẢNH: @INSTAGRAM

Thực tế, trang phục gây tranh cãi tại Barcelona nằm trong chiến lược xây dựng thẩm mỹ đồng nhất cho kỷ nguyên âm nhạc mới của Olivia Rodrigo, gắn liền với album phòng thu thứ 3 sắp phát hành mang tên You Seem Pretty Sad for a Girl so in Love.

Chia sẻ với Tạp chí British Vogue, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân chịu ảnh hưởng lớn từ phong cách thập niên 1970 và thế hệ nghệ sĩ rock thập niên 1990 để hướng đến hình ảnh vừa ngây thơ vừa nổi loạn trong các dự án mới như MV Drop Dead.

Sự việc của Olivia Rodrigo tiếp tục nối dài chuỗi tranh cãi về ranh giới giữa cá tính nghệ thuật và chuẩn mực xã hội đối với các nghệ sĩ nữ tại Hollywood, tương tự như trường hợp của Sabrina Carpenter hay Millie Bobby Brown từng đối mặt trước đó.



