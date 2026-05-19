'Công chúa tuyết' Eileen Gu tiết lộ điều đặc biệt sau 6 lần giành huy chương Olympic

Theo Reuters, Eileen Gu bước vào kỳ Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 (diễn ra tại Ý từ ngày 6 - 22.2) sau một giai đoạn đầy biến động. Từng làm nên lịch sử tại Olympic Bắc Kinh 2022 với tư cách là vận động viên thể thao mạo hiểm đầu tiên giành được 3 huy chương (2 vàng, 1 bạc) tại một kỳ Olympic, chân dài sinh năm 2003 phải đối mặt với lịch trình dày đặc khi vừa học toàn thời gian tại Đại học Stanford (Mỹ), vừa điều trị chấn thương và gánh vác kỳ vọng từ hàng triệu người hâm mộ.

Trở lại đường đua tại Ý và giành thêm 3 huy chương Olympic trong sự nghiệp (1 vàng, 2 bạc), Eileen Gu xúc động chia sẻ cô đang "yêu lại từ đầu" môn trượt tuyết. Đối với nữ vận động viên, hai đến ba năm qua là khoảng thời gian thử thách khi những hoài nghi dần len lỏi vào tâm trí. Việc tìm lại được sự kết nối với trượt tuyết không chỉ nằm ở khía cạnh tranh tài mà còn ở sự trân trọng tính nghệ thuật, khả năng sáng tạo và biểu cảm cá nhân mà bộ môn này mang lại.

"Lý do tôi yêu thích trượt tuyết là vì nó là hiện thân của tất cả những giá trị mà tôi dùng để đánh giá bản thân: sự kiên cường, vượt qua giới hạn và làm những điều tưởng chừng không thể. Khi nói rằng mình đang yêu lại môn trượt tuyết, tôi nghĩ đó cũng là lúc tôi yêu lại chính mình và học cách tin tưởng bản thân một lần nữa", Eileen Gu bộc bạch với Reuters.

Eileen Gu bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung halfpipe nữ tại Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 với màn trình diễn ngoạn mục, giúp cô trở thành vận động viên trượt tuyết tự do giành nhiều huy chương Olympic nhất mọi thời đại

ẢNH: REUTERS

Một trong những điểm đặc biệt nhất được Eileen Gu tiết lộ sau cột mốc 6 huy chương Olympic chính là cảm giác tự do, không còn bị ràng buộc bởi áp lực thành tích. Ở tuổi 23, cô đang là người nắm giữ kỷ lục về số huy chương Olympic của bộ môn này, đồng thời là nhà vô địch trẻ tuổi nhất lịch sử trượt tuyết tự do thế giới.

Chính bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ này đã mang lại cho cô một tâm thế hoàn toàn mới. Nữ vận động viên thẳng thắn thừa nhận cô không còn bất cứ điều gì phải chứng minh với thế giới. Sự giải phóng tâm lý này giúp cô trượt tuyết bằng chính khát vọng của bản thân thay vì nghĩa vụ: "Trước đây, tôi làm những gì tôi biết cách làm; còn bây giờ, tôi đang làm những gì tôi muốn làm".

Quyết định tiếp tục khoác áo đội tuyển Trung Quốc tại Thế vận hội 2026 của Eileen Gu là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Chia sẻ với AP, cô khẳng định sứ mệnh lớn nhất của đời mình từ năm 11 tuổi đến nay vẫn không thay đổi: dùng tầm ảnh hưởng để lan tỏa bộ môn trượt tuyết tự do đến các cô gái trẻ, đặc biệt là tại châu Á. Cô mong muốn những thế hệ tiếp theo, khi nhìn thấy một người có ngoại hình và giọng nói giống mình tỏa sáng, sẽ không bao giờ hoài nghi về vị trí của phụ nữ trong các bộ môn thể thao mạo hiểm.

Eileen Gu nhận được cái ôm từ mẹ - bà Yan Gu khi cô tham gia vòng loại nội dung trượt tuyết tự do nữ tại Thế vận hội mùa đông 2026 ẢNH: AP/AFP

Eileen Gu: Biểu tượng đa tài của thế hệ gen Z

Không dừng lại ở một biểu tượng thể thao, Eileen Gu còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi học thức đáng nể. Thừa hưởng "di sản" từ mẹ – bà Yan Gu, một nhà nghiên cứu từng học hóa sinh và sinh học phân tử, Eileen có niềm đam mê đặc biệt với vật lý lượng tử tại Stanford.

Bất chấp lịch trình thi đấu và di chuyển liên tục, cô đã hoàn thành tới 72 tín chỉ ngay trong năm nhất đại học (vượt xa mức tiêu chuẩn 48 tín chỉ) để chuẩn bị cho kỳ nghỉ phép dự Olympic. Tại trường học, cô vẫn duy trì cuộc sống của một sinh viên bình thường và tự tay thành lập giải bóng rổ phong trào mang tên "Gu-League" nhằm kết nối cộng đồng.

Bên cạnh đó, Eileen Gu cho biết cô đang mở rộng sứ mệnh của mình ra quy mô toàn cầu. Cô dẫn chứng số liệu từ Deloitte cho thấy thể thao nữ đỉnh cao đang bùng nổ mạnh mẽ với doanh thu dự kiến đạt 1,28 tỉ USD trong năm nay, tăng gấp 4 lần so với cách đây 3 năm. Nhà vô địch Olympic chia sẻ: "Con số đáng kinh ngạc này cho thấy thời thế đang thay đổi. Tôi hy vọng bản thân sẽ trở thành một phần trong tiến trình thúc đẩy và nâng cao vị thế cho các nữ vận động viên trên toàn thế giới".

Eileen Gu được xem là biểu tượng đa tài của thế hệ trẻ gen Z toàn cầu khi thành công ở nhiều lĩnh vực ẢNH: AP/AFP/REUTERS

Eileen Gu sinh năm 2003 tại San Francisco (Mỹ), có mẹ là người Trung Quốc và cha là người Mỹ. Cô quyết định thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc từ năm 2019 và nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng giá của làng thể thao thế giới. Eileen Gu hiện sở hữu 6 huy chương Olympic. Ngoài sự nghiệp thể thao, cô còn là sinh viên trường Đại học Stanford và siêu mẫu thuộc công ty quản lý IMG Models. Cô là gương mặt đại diện toàn cầu cho nhiều thương hiệu xa xỉ lớn như Louis Vuitton, Tiffany & Co., đồng hồ IWC, Estée Lauder… Cô liên tục sải bước trên các sàn diễn lớn và xuất hiện trên ảnh bìa của các tạp chí danh tiếng như Vogue, Harper's Bazaar và Elle.