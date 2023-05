Công chức trẻ phải cảm thấy e thẹn khi người ta nói nền hành chính trì trệ

Đây là lời nhắn nhủ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại buổi gặp mặt các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của Đoàn Khối các cơ quan T.Ư vừa diễn ra chiều nay 25.5.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

THU HẰNG

Cùng dự buổi gặp có Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cùng 75 gương mặt tiêu biểu làm theo lời Bác được lựa chọn từ hơn 80.000 đoàn viên của 56 cơ sở Đoàn trực thuộc khối các cơ quan T.Ư.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân dành cho tuổi trẻ, cho thanh niên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các kết quả, thành tích mà các điển hình thanh niên tiên tiến đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao tầm quan trọng của khối các cơ quan T.Ư, bao gồm: các cơ quan T.Ư của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị. Trong đó, cán bộ, công nhân viên chức, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên của các cơ quan này có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt.

Lý tưởng của thanh niên phải hòa chung với lý tưởng của dân tộc

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn và khát vọng lớn là xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chúng ta phấn đấu đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Tầm nhìn và khát vọng ấy đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt là các cơ quan T.Ư của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều.

"Đất nước có đạt được tầm nhìn đó hay không, hiện thực hóa được khát vọng hay không, người dân có ấm no hạnh phúc hay không phần lớn phụ thuộc vào sự nỗ lực, cố gắng của thanh niên, trong đó có các thanh niên tiên tiến", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Từ quá trình thực tiễn hoạt động của bản thân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng chia sẻ, nhắn nhủ và gợi mở 5 điều với thanh niên.

Thứ nhất, phải có hoài bão, lý tưởng. Chủ tịch nước cho rằng: "Nói đến thanh niên là nói đến giai đoạn đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Cái tuổi mà chúng ta nhìn biển thấy xanh hơn, nhìn trời thấy cao hơn, nhìn mây bay thấy lãng mạn hơn và ước mơ bao giờ cũng cao đẹp. Chính vì như vậy, thanh niên phải có hoài bão, phải có lý tưởng. Hoài bão và lý tưởng trong giai đoạn thanh niên là đẹp đẽ và lớn lao nhất của cuộc đời".

Theo Chủ tịch nước, hoài bão và lý tưởng cao đẹp của người thanh niên phải hòa chung với hoài bão, lý tưởng của toàn dân tộc, của Bác Hồ, của Đảng, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước mong mỗi đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các điển hình tiên tiến phải xác định cho mình được một lý tưởng, hoài bão đúng đắn, gắn liền với lý tưởng, hoài bão của dân tộc, của Đảng.

Hãy kiên trì, nỗ lực rèn luyện với tất cả các lòng say mê

Bên cạnh xây dựng lý tưởng, hoài bão, điều thứ hai Chủ tịch nước mong muốn là thanh niên làm gì cũng phải kiên trì, phải say mê, phải luôn luôn nỗ lực, luôn luôn đổi mới, sáng tạo vượt qua khó khăn tiến về phía trước, không bao giờ hài lòng với bản thân mình, với kết quả đã đạt được. Chỉ như vậy, thanh niên mới tiến được những bước dài hơn, xa hơn, vững chắc hơn, mới đạt được mục tiêu cao cả hơn.

Điều thứ ba, theo Chủ tịch nước, cuộc sống không phải lúc nào cũng có ngay sự công bằng. Công bằng phải phấn đấu nỗ lực đạt tới, công bằng còn là mục tiêu, lý tưởng của cả một thế hệ, của một trào lưu cách mạng, của một dòng triết học. Chúng ta phải cùng bắt tay nhau chung sức, đấu tranh, phấn đấu vì điều cao cả đó.

Chủ tịch nước chia sẻ: "Chúng ta đừng nản chí khi thấy mình làm việc tốt mà không được đề bạt, người bên cạnh làm việc không được tốt lắm vẫn được đề bạt, vẫn được đi nước ngoài, vẫn được làm việc tốt hơn. Chuyện đó, chỗ này chỗ kia có thể xuất hiện, nhưng quan trọng nhất, mọi sự cố gắng, mọi sự nỗ lực luôn luôn có giá trị và sẽ không bao giờ bị lãng quên. Hãy luôn luôn nỗ lực để khi cần tới mình, mình có thể đáp ứng được ngay yêu cầu công việc".

Công chức trẻ phải cảm thấy e thẹn khi người ta nói nền hành chính trì trệ

Chủ tịch nước cho rằng, có được thành tích đã là khó, giữ được thành tích còn khó khăn hơn. Theo Chủ tịch nước, trong quá trình công tác, có nhiều bạn trẻ nỗ lực cố gắng ban đầu, mục tiêu rất cụ thể. Khi mục tiêu không đạt được lại nản lòng, không phấn đấu, thậm chí là tiêu cực, không giữ được mục tiêu, lý tưởng ban đầu mình xác định.

Vì vậy, điều thứ tư, Chủ tịch Võ Văn Thưởng chia sẻ: "Tôi mong muốn các bạn hãy kiên trì, nỗ lực rèn luyện phấn đấu với tất cả các lòng say mê. Dù là nhà khoa học, nhà báo, ca sĩ, giảng viên, cán bộ ngoại giao… nếu không say mê với công việc của mình thì không thể nói ai say mê được".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Phủ Chủ tịch THU HẰNG

Chủ tịch nước cho biết, gần đây trên báo chí nói nhiều tới tinh thần trách nhiệm, sự né tránh, sự đình trệ trong công việc. Ở chỗ này, chỗ khác người ta nói tới nền hành chính có sự trì trệ.

Vì vậy, điều thứ 5, Chủ tịch nước mong muốn, mỗi một cán bộ công chức trẻ nghe nói đến điều đó phải biết cảm thấy mắc cỡ, ngại ngùng, e thẹn. Chủ tịch nước nhắn nhủ: "Đừng đợi tới khi mình làm lãnh đạo mình mới làm. Ngay từ bây giờ, dù ở vị trí nào, thanh niên cũng phải làm thật tốt công việc của mình với một trách nhiệm và chất lượng cao nhất để phục vụ tổ chức, phục vụ nhân dân, để xứng đáng là điển hình thanh niên tiên tiến, là cán bộ công chức viên chức trong hệ thống, góp phần thúc đẩy đất nước chúng ta ngày một phát triển".

Dịp này, Chủ tịch nước cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức Đảng quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên, để công tác thanh niên ngày càng phát triển đúng theo nghị quyết của Đảng đề ra, đúng theo niềm mong đợi của xã hội đối với thanh niên, đối với tuổi trẻ. Chủ tịch nước mong muốn, từ 75 gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, mỗi năm chúng ta sẽ nhân lên nhiều lần, tỷ lệ này sẽ nhiều hơn.