Đây là quy định tại Nghị định số 413/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Công chứng.

Từ 31.12.2028, công chứng viên được công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc ẢNH MINH HỌA BỞI AI

Bổ sung trường hợp được công chứng ngoài trụ sở

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là bổ sung điều 42a về lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc.

Theo đó, kể từ ngày 31.12.2028, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản trên cả nước.

Tuy nhiên, nếu đến thời điểm này, cơ sở dữ liệu công chứng, cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản chưa được công bố, vận hành theo quy định thì việc thực hiện thẩm quyền công chứng trên phạm vi toàn quốc chỉ được triển khai sau khi các cơ sở dữ liệu này được công bố, vận hành.

Bên cạnh đó, nghị định bổ sung một trường hợp được công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Cụ thể, các bên có thể thống nhất yêu cầu công chứng ngoài trụ sở khi việc ký kết giao dịch được thực hiện đồng thời với việc bàn giao tài sản, giấy tờ, tài liệu liên quan trực tiếp đến giao dịch hoặc thanh toán tiền.

Nghị định cũng quy định, nếu một người trong số các bên tham gia giao dịch thuộc trường hợp được công chứng ngoài trụ sở thì những người còn lại có thể đến cùng địa điểm để công chứng viên thực hiện việc công chứng giao dịch.

Công chứng viên tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm giao dịch thuộc trường hợp được công chứng ngoài trụ sở; đồng thời phải ghi rõ lý do và địa điểm thực hiện trong lời chứng.

Sửa đổi quy định về chuyển đổi phòng công chứng

Một nội dung đáng chú ý khác là việc sửa đổi quy định về chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng.

Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Hội Công chứng viên tại địa phương xây dựng đề án chuyển đổi, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Việc xây dựng đề án phải phù hợp với quy định của luật Công chứng và yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tại địa phương; đồng thời lấy ý kiến công chứng viên, viên chức, người lao động đang làm việc tại phòng công chứng dự kiến chuyển đổi và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị (nếu có).

Về phương thức chuyển đổi, quyền nhận chuyển đổi được giao cho các công chứng viên đang làm việc tại phòng công chứng dự kiến chuyển đổi tại thời điểm xây dựng đề án. Quy định này áp dụng đối với cả công chứng viên là viên chức và công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, trừ trường hợp không có nhu cầu hoặc không đáp ứng điều kiện theo luật Công chứng.

Giá quyền nhận chuyển đổi được xác định bằng số tiền nộp ngân sách nhà nước và nộp thuế trung bình trong 3 năm gần nhất của phòng công chứng. Mức giá được xác định tại thời điểm UBND cấp tỉnh phê duyệt đề án, đồng thời là giá khởi điểm để đấu giá nếu việc nhận chuyển đổi được thực hiện thông qua đấu giá.

Nghị định số 413/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.1.2027. Riêng các điều 4, 5, 6 và 7 về chuyển đổi phòng công chứng, quyền nhận chuyển đổi, chế độ, chính sách đối với công chứng viên và xử lý tài sản công có hiệu lực từ ngày 16.11.2026.



