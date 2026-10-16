Công cụ của người sáng tạo sẽ thay đổi ra sao trong kỷ nguyên Agentic AI?

Là một trong những dòng laptop tiên phong trang bị NVIDIA RTX Spark tại Việt Nam, ProArt P16 được thiết kế cho Agentic AI - thế hệ trí tuệ nhân tạo có khả năng chủ động thực hiện nhiều công đoạn trong một quy trình làm việc, thay vì chỉ phản hồi những yêu cầu riêng lẻ của người dùng.

ProArt P16 là một trong những laptop đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nền tảng NVIDIA RTX Spark

Lý do giới sáng tạo cần ProArt P16 trong kỷ nguyên AI

Khả năng tạo một bức ảnh đẹp không đồng nghĩa AI đã có thể thay thế công việc của designer. Trong dự án thực tế, người làm sáng tạo còn phải hiểu yêu cầu, xây dựng ý tưởng, lựa chọn phong cách, duy trì tính nhất quán và chỉnh sửa kết quả để đáp ứng đúng mục tiêu.

Càng đi sâu vào production, yêu cầu kiểm soát càng cao. Hình ảnh quảng cáo không chỉ cần đẹp mà còn phải đúng sản phẩm, màu sắc, bố cục và nhận diện thương hiệu; một video hoàn chỉnh cũng khác xa vài giây hình ảnh được tạo từ câu lệnh.

AI đang từ công cụ tạo nội dung đơn lẻ trở thành một phần trong quy trình làm việc của người sáng tạo

Giới hạn còn nằm ở cách AI được sử dụng. Gửi vài dòng văn bản hay một bức ảnh lên dịch vụ trực tuyến khá đơn giản, nhưng editor có thể làm việc với hàng chục GB footage, còn designer 3D có những project rất lớn. Việc liên tục tải dữ liệu lên cloud, giới hạn dung lượng, lượng thông tin có thể xử lý hay chi phí sử dụng model trở thành vấn đề khi AI được dùng thường xuyên.

Vì vậy, khi AI đi từ tạo nội dung đơn lẻ sang tham gia sâu vào công việc, khả năng xử lý ngay trên máy tính trở nên quan trọng. Với người dùng phổ thông, AI có thể chỉ là dịch vụ trên trình duyệt; với người làm nghề, nó đang trở thành một công cụ bên cạnh những phần mềm sáng tạo vốn có.

Chip RTX Spark của NVIDIA có lợi thế gì với kỷ nguyên Agentic AI?

NVIDIA đã gắn với công việc sáng tạo từ trước khi AI trở thành xu hướng. GPU của hãng được sử dụng rộng rãi trong dựng hình 3D, render và xử lý video; khi AI phát triển, CUDA tiếp tục được dùng cho nhiều công cụ và mô hình AI. RTX Spark có thể xem là điểm giao giữa hai thế mạnh này.

Thay vì chỉ là một GPU RTX mới, RTX Spark kết hợp GPU Blackwell, CPU Grace, CUDA và tối đa 128 GB bộ nhớ hợp nhất thành nền tảng hướng đến những tác vụ AI lớn trên PC.

RTX Spark kết hợp năng lực xử lý AI với hệ sinh thái CUDA vốn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng sáng tạo

128 GB không đơn thuần để mở nhiều ứng dụng. Bộ nhớ hợp nhất cho phép CPU và GPU cùng tiếp cận một vùng nhớ lớn, giúp những model và project vượt giới hạn bộ nhớ của nhiều GPU laptop có thể được xử lý ngay trên máy. Theo ASUS, RTX Spark có thể chạy tại chỗ mô hình ngôn ngữ khoảng 120 tỉ tham số, xử lý ngữ cảnh tới một triệu token hay cảnh 3D khoảng 90 GB.

Xa hơn, NVIDIA hình dung AI trên PC sẽ tiến từ thực hiện từng yêu cầu sang hỗ trợ cả chuỗi công việc. Với AI Agent, designer xác định mục tiêu, còn hệ thống sử dụng các model, ứng dụng và công cụ phù hợp để thực hiện nhiều bước trước khi người dùng đánh giá và hoàn thiện.

NVIDIA hình dung AI Agent có thể sử dụng nhiều công cụ để thực hiện công việc theo mục tiêu người dùng đưa ra

Theo Jensen Huang, CEO NVIDIA, đây có thể là một trong những thay đổi lớn tiếp theo của PC: Người dùng chuyển từ chỉ dẫn máy tính từng thao tác sang xác định điều mình muốn đạt được. Designer vẫn quyết định ý tưởng, phong cách và kết quả cuối cùng, trong khi AI đảm nhận nhiều hơn phần việc thực thi.

ProArt P16 với cốt lõi thiết kế riêng cho người dùng sáng tạo

Nếu NVIDIA cung cấp nền tảng tính toán, ASUS biến nền tảng đó thành sản phẩm dành cho công việc sáng tạo. ProArt P16 kết hợp RTX Spark với màn hình ASUS Lumina Pro OLED hướng tới khả năng hiển thị chuẩn màu, thiết kế mỏng nhẹ, pin dung lượng lớn cùng hệ thống kết nối cho thiết bị ngoại vi.

Bên cạnh RTX Spark, ProArt P16 vẫn chú trọng những yếu tố thiết yếu với người sáng tạo như màn hình chuẩn màu, đủ cổng kết nối và tính di động

Theo đại diện ASUS Việt Nam, AI càng phát triển thì yêu cầu đối với công cụ của người sáng tạo cũng thay đổi. "AI có thể giúp người làm sáng tạo thực hiện nhiều công đoạn nhanh hơn, nhưng ý tưởng, thẩm mỹ và quyết định cuối cùng vẫn thuộc về họ. Với ProArt, điều chúng tôi muốn làm là mang đến những công cụ tốt hơn để họ có thể tận dụng AI mà vẫn giữ quyền kiểm soát đối với sản phẩm mình tạo ra".