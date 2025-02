Công dân nhập ngũ tại Hà Nội: Tôi mong được phục vụ lâu dài trong CAND

Tại Hà Nội, đúng 8 giờ sáng, 30 quận, huyện, thị xã của thủ đô đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân. Năm nay, Hà Nội bàn giao 4.417 công dân nhập ngũ, trong đó 717 người thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Tại sân vận động Hoàng Cầu - điểm giao, nhận quân của Q.Đống Đa (Hà Nội), 116 công dân nhập ngũ quân đội và công an đã có mặt. Dự lễ giao, nhận quân có Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, đại diện Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Công an TP.Hà Nội và Q.Đống Đa.

Nhiều phụ huynh, bạn bè đã có mặt từ sớm tại điểm giao, nhận quân của Q.Đống Đa để động viên các tân binh trước giờ lên đường làm nghĩa vụ ẢNH: TUẤN MINH

Có mặt tại điểm giao, nhận quân của Q.Đống Đa từ sớm, tân binh Trịnh Đình Hà Khoa (24 tuổi) cho biết sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Mở Hà Nội, anh viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

"Tôi muốn được đóng góp một phần nhỏ của bản thân cho Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tôi được trau dồi trong môi trường công an để mình có thể trưởng thành hơn mỗi ngày. Khi quay trở về, tôi mong mình sẽ trở thành một người đàn ông ích cho xã hội", tân binh Khoa nói.

Tại điểm giao nhận quân tại Bộ Chỉ huy quân sự H.Vụ Bản (H.Vụ Bản, Nam Định), có 226 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong phút giây tiễn các tân binh lên đường, hàng trăm người dân, người thân, bạn bè... đều có cảm xúc chẳng thể nói thành lời.

Bên cạnh những lời chúc sức khoẻ, sớm hoàn thành nhiệm vụ là những câu hứa, lời hẹn của đôi lứa, họ phải tạm chia tay nhau khi tình yêu đang đẹp để hoàn thành nhiệm vụ của đất nước.