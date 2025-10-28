Công đoàn BSR: Điểm tựa tinh thần và sáng tạo của người lao động

Lan tỏa tinh thần sáng tạo trong từng ca làm việc

Giữa những biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, BSR vẫn vững vàng vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn và liên tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách. Đó là nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể người lao động và vai trò đồng hành thầm lặng của tổ chức Công đoàn.

Bà Trương Thị Thu Hà, Phó chủ tịch Công đoàn BSR, chia sẻ: "Dù trong hoàn cảnh nào, công đoàn luôn ở bên cạnh người lao động, lắng nghe và chia sẻ, để có thêm động lực, niềm tin và không ngừng sáng tạo vì sự phát triển chung của doanh nghiệp".

Tinh thần đổi mới, sáng tạo đã trở thành "ADN" của người BSR. Giai đoạn 2023 - 2025, toàn Công ty ghi nhận hơn 4.100 ý tưởng cải tiến, trong đó 1.592 sáng kiến kỹ thuật được công nhận, mang lại giá trị làm lợi gần 847 tỉ đồng. Nhiều sáng kiến tiêu biểu được vinh danh ở các giải thưởng cấp Tập đoàn, cấp tỉnh và quốc gia, trong đó có 3 giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).

Người lao động BSR có nhiều sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất ẢNH: BSR

Đáng tự hào hơn, tại Ngày hội Lao động sáng tạo toàn quốc năm 2025, nhiều cá nhân của BSR đã được tôn vinh, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của người lao động ngành Dầu khí Việt Nam trong hành trình đổi mới.

BSR tặng biểu trưng cho cá nhân tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 ẢNH: BSR

Nơi người lao động được bảo vệ và trân trọng

Công đoàn BSR còn là "ngôi nhà chung" ấm áp: Người lao động được lắng nghe và được chăm lo chu đáo cả vật chất lẫn tinh thần. Từ năm 2023 - 2025, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo công ty trong việc xây dựng, điều chỉnh chính sách nhân sự, tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc. Theo đó, nhiều chính sách an sinh thiết thực được triển khai: Bảo hiểm sức khỏe cho người thân, hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, trợ cấp thai sản…

Công đoàn BSR chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ẢNH: BSR

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được công đoàn đặc biệt chú trọng: Thông qua các hội nghị người lao động, hàng ngàn lượt người đóng góp ý kiến, hàng trăm cán bộ công đoàn được tập huấn kỹ năng tổ chức, đối thoại, giúp hình thành môi trường làm việc dân chủ, công khai và minh bạch. Công thường xuyên thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn quy định pháp luật, nhất là với lao động nữ.

BSR luôn coi trọng đặt lên hàng đầu công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Với sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và Công đoàn, BSR đã duy trì hơn 53 triệu giờ công an toàn liên tục, không để xảy ra tai nạn lao động mất ngày công là một thành tích hiếm có trong toàn ngành.

Hàng năm, công đoàn tổ chức hàng loạt chương trình huấn luyện, nhận diện rủi ro, phong trào "Không gian sáng tạo", "Trạm vận hành - nơi làm việc xanh, sạch, đẹp"... góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, an toàn và thân thiện. Giai đoạn 2023 - 2025, BSR tổ chức 130 khóa huấn luyện ATVSLĐ, với hơn 29.000 lượt người tham gia, khẳng định văn hóa an toàn đã thấm sâu vào từng người lao động. Năm 2024, tại Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí, BSR giành giải Nhì toàn đoàn, cùng 2 giải Nhất ở phần thi PCCC chuyên ngành và sơ cấp cứu người bị nạn.

Điểm tựa của niềm tin và khát vọng cống hiến

Mỗi người lao động BSR, dù làm việc ở vị trí nào cũng đều cảm nhận rõ sự quan tâm của tổ chức công đoàn. Đó có thể là những món quà nhỏ gửi đến công nhân làm ca đêm, những chuyến xe đưa đón về quê dịp Tết, hay đơn giản là những lời động viên, chia sẻ trong những lúc khó khăn. Công đoàn BSR còn tích cực lan tỏa tinh thần sẻ chia ra bên ngoài doanh nghiệp: Tặng nước uống, trái cây cho các nhà thầu tham gia bảo dưỡng tổng thể nhà máy; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thường niên để gắn kết người lao động; biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong từng lĩnh vực công tác.

Công đoàn BSR tặng trái cây, nước uống cho đối tác, nhà thầu bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần 5 ẢNH: BSR

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao để gắn kết người lao động ẢNH: BSR

Trên hành trình gần hai thập niên vận hành NMLD Dung Quất, tổ chức công đoàn đã, đang và sẽ tiếp tục là "điểm tựa tinh thần" của hàng ngàn con người đang ngày đêm giữ cho ngọn lửa Dung Quất cháy sáng. Bằng sự tận tâm, trách nhiệm và đổi mới, Công đoàn BSR góp phần vun đắp văn hóa doanh nghiệp, khơi dậy khát vọng cống hiến và niềm tự hào nghề nghiệp trong mỗi người lao động, phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm, để BSR mãi là lá cờ đầu của ngành công nghiệp lọc - hóa dầu Việt Nam.