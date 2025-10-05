Công đoàn CAND vô địch giải bóng đá Công nhân, viên chức khu vực phía bắc

Trận chung kết chung kết vòng loại khu vực miền bắc giải bóng đá Công nhân, viên chức Việt Nam 2025 diễn ra chiều nay 5.10 trên sân vận động Đại học Bách khoa (Hà Nội).

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú chức mừng các cầu thủ công nhân

Trận chung kết gay cấn ngay từ những phút đầu tiên ẢNH: BTC

Những phút đầu tiên Công đoàn Ngân hàng Việt Nam là đội chơi ép sân. Công đoàn CAND chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi thời cơ phản công.

Mặc dù có nhiều cơ hội nguy hiểm cho đối phương, song kết thúc 60 phút thi đấu chính thức 2 đội đều không ghi được bàn thắng, tỷ số vẫn là 0 - 0.

Bước vào loạt sút luân luân lưu, với bản lĩnh tốt hơn, Công đoàn CAND đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút 5-4 và giành chức vô địch khu vực phía bắc.

Công đoàn CAND đã giành chiến thắng sau loạt đá luân lưu với tỷ số 5-4 ẢNH: BTC

Vòng loại khu vực phía bắc khởi tranh từ ngày 3.10, quy tụ 16 đội bóng tham dự, gồm: Công đoàn Bắc Ninh 1, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Ninh Bình, Công đoàn TP. Hải Phòng, Công đoàn Điện Biên, Công đoàn Hưng Yên, Công đoàn TP. Hà Nội, Công đoàn Bắc Ninh 2, Công đoàn Phú Thọ, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn CAND, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, VPBank, Agribank.

16 đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 4 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng vào tứ kết. Các trận tứ kết được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp. Bốn đội giành quyền vào bán kết sẽ đồng thời nhận vé tham dự vòng chung kết toàn quốc. Trong khi đó, 4 đội dừng bước ở tứ kết sẽ tiếp tục thi đấu play-off nhằm chọn ra 2 tấm vé còn lại dự vòng chung kết.

Đội Công đoàn CAND giành vô địch vòng loại được nhận 60 triệu đồng ẢNH: BTC

Sau trận chung kết, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng của vòng loại khu vực phía bắc lên đến 170 triệu đồng. Trong đó, đội Công đoàn CAND vô địch vòng loại khu vực nhận 60 triệu đồng, Công đoàn Ngân hàng Việt Việt Nam được trao hạng nhì nhận 40 triệu đồng, Đội Công đoàn Bắc Ninh 1 và Công đoàn Hải Phòng đồng hạng ba mỗi đội nhận 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải các giải phụ: cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho cầu thủ Nguyễn Anh Sơn (Công đoàn Ngân hàng Việt Nam); giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho cầu thủ Nguyễn Công Định (Công đoàn CAND); Thủ môn Phạm Thanh Tùng (Công đoàn CAND) được trao giải Thủ môn xuất sắc nhất...

16 đội bóng xuất sắc nhất ở vòng loại sẽ giành suất tham dự vòng chung kết toàn quốc, diễn ra vào tháng 10 tại TP.HCM.

Tổng giải thưởng của giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 lên đến 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch vòng chung kết toàn quốc nhận 200 triệu đồng.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam là giải đấu thường niên do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức.

Bước sang năm thứ 3, giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò là một sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên cả nước.