Công đoàn Cơ quan VRG sôi nổi Hội thi nghệ thuật trưng bày hoa và trái cây

Hội thi nghệ thuật trưng bày hoa và trái cây năm 2026 mang ý nghĩa thiết thực khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam và hướng đến 20 năm thành lập Tập đoàn.

Bên cạnh các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích, Ban Tổ chức còn dành giải phụ "Đậm dấu ấn Cao su" để tôn vinh tác phẩm thể hiện nổi bật, sáng tạo và giàu ý nghĩa về hình ảnh, truyền thống ngành Cao su Việt Nam. Kết quả, giải nhất thuộc về Tổ Công đoàn (CĐ) Ban Tài chính kế toán; 3 giải nhì thuộc về Tổ CĐ Văn phòng, Tổ CĐ Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng và Tổ CĐ Đảng - Đoàn thể; 3 giải ba thuộc về Tổ CĐ Ban Quản lý Kỹ thuật, Tổ CĐ Ban Công nghiệp và Tổ CĐ Ban Tổ chức cán bộ; 5 giải khuyến khích thuộc về Tổ CĐ Ban Thị trường kinh doanh, Tổ CĐ Văn phòng Đại diện Hà Nội, Tổ CĐ Ban Pháp chế Thanh tra, Tổ CĐ Ban Quản trị Kiểm soát, Tổ CĐ Ban Phát triển và Quản lý Khu công nghiệp. Giải phụ "Đậm dấu ấn Cao su" thuộc về Tổ CĐ Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng.

Sôi nổi ngày hội sáng tạo, gắn kết

Tham dự hội thi có ông Lê Văn Thủy - Phó chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; ông Nguyễn Thế Hựu - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; bà Phan Thị Vành Khuyên - Ủy viên BCH Công đoàn Cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, Phó Ban Tổ chức cán bộ Tập đoàn; ông Lê Văn Thắng - Ủy viên BCH Công đoàn Cao su Việt Nam, Phó chủ tịch Công đoàn Cơ quan, Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn.

Lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt trao giải nhất hội thi

Chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo các ban, văn phòng, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan, các tổ công đoàn cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, hội thi có sự góp mặt của 12 đội đến từ 12 tổ công đoàn, trong đó 11 đội tham gia trực tiếp và một đội thuộc Văn phòng đại diện Hà Nội tham gia theo hình thức trực tuyến.

Trước khi khai mạc, các đại biểu và đại diện đội thi đã tổ chức dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với các thế hệ đã đóng góp công sức xây dựng và phát triển ngành.

Phát biểu khai mạc hội thi, bà Phan Thị Vành Khuyên - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn - nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động trong dịp kỷ niệm hai dấu mốc quan trọng của ngành và Tập đoàn. Thông qua hội thi, Công đoàn Cơ quan mong muốn tạo không gian giao lưu, phát huy năng khiếu, sự sáng tạo của đoàn viên, đồng thời tăng cường sự gắn bó, phối hợp giữa các tổ công đoàn, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, tích cực và giàu bản sắc văn hóa VRG.

Ông Nguyễn Thế Hựu - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn - trao giải nhì



Điểm nhấn của hội thi là sự kết hợp giữa nghệ thuật cắm hoa và trưng bày trái cây, gắn với những hình ảnh, biểu tượng thân thuộc của ngành Cao su Việt Nam. Từ những nguyên liệu gần gũi trong đời sống, các đội thi được khuyến khích sáng tạo nên những tác phẩm không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang chiều sâu ý nghĩa, thể hiện niềm tự hào về truyền thống 97 năm của ngành.

Khi sắc hoa, trái ngọt kể câu chuyện ngành Cao su

Không khí hội thi trở nên sôi nổi khi các đội bước vào phần tranh tài. Những bàn thi nhanh chóng trở thành không gian sáng tạo đầy màu sắc, nơi từng cành hoa, chiếc lá, loại trái cây được lựa chọn, tạo hình và sắp đặt công phu.

Tác phẩm đạt giải nhất của Tổ Công đoàn Ban Tài chính kế toán Tập đoàn

Mỗi đội mang đến một ý tưởng, một phong cách thể hiện riêng. Có những bố cục hướng đến vẻ đẹp hài hòa của thiên nhiên, có những ý tưởng đề cao sự gắn kết, tinh thần đồng lòng và khát vọng vươn lên. Đặc biệt, hình ảnh cây cao su, chiếc lá, giọt mủ và biểu tượng VRG được đưa vào định hướng sáng tạo, tạo nên nét đặc trưng riêng của hội thi.

Điều đáng quý không chỉ nằm ở sự khéo léo của từng cá nhân mà còn ở tinh thần phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Người chuẩn bị nguyên liệu, người tạo hình, người sắp đặt bố cục, người chăm chút những chi tiết cuối cùng. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung là hoàn thành tác phẩm đẹp, sáng tạo và giàu ý nghĩa trong thời gian quy định.

Sau phần thực hành, mỗi đội có tối đa ba phút thuyết trình, giới thiệu ý tưởng và thông điệp gửi gắm qua tác phẩm. Đây cũng là cơ hội để các đội thể hiện khả năng diễn đạt, sự tự tin và tình cảm dành cho ngành Cao su Việt Nam.

Nếu những tác phẩm nghệ thuật tạo nên sức hấp dẫn bằng màu sắc và hình khối thì phần thuyết trình góp phần làm rõ hơn những câu chuyện phía sau. Từ hình ảnh thiên nhiên, thành quả lao động đến tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển, tất cả cùng hướng về giá trị chung: niềm tin, sự gắn bó và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên đối với sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Tác phẩm đạt giải nhì của Tổ Công đoàn Văn phòng Tập đoàn

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, vun đắp văn hóa VRG

Trải qua 97 năm xây dựng và phát triển, ngành Cao su Việt Nam đã hình thành những giá trị truyền thống quý báu, được bồi đắp bằng tinh thần lao động cần cù, ý chí vượt khó, sự đoàn kết và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động.

Tiếp nối truyền thống ấy, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động ngày càng góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo môi trường giao lưu, gắn kết đoàn viên, người lao động.

Thông qua hội thi, vai trò của tổ chức Công đoàn tiếp tục được thể hiện không chỉ ở công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động mà còn ở việc xây dựng môi trường làm việc nhân văn, khơi dậy năng lực sáng tạo và phát huy sức mạnh tập thể.

Một điểm nhấn ý nghĩa là sự tham gia của đội thi Văn phòng đại diện Hà Nội thông qua hình thức trực tuyến. Dù cách xa về địa lý, các đoàn viên vẫn cùng hòa chung không khí ngày hội, thể hiện sự kết nối và tinh thần hướng về mái nhà chung VRG.

Bên cạnh hoạt động tranh tài, chương trình còn tổ chức các đợt bốc thăm may mắn, giao lưu và tham quan tác phẩm, tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị.

Dấu ấn đẹp trong hành trình 20 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn

Vượt lên ý nghĩa của một cuộc thi, Hội thi nghệ thuật trưng bày hoa và trái cây đã tạo nên một không gian văn hóa giàu cảm xúc, nơi mỗi đoàn viên được thể hiện năng khiếu, phát huy tinh thần tập thể và cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Quang cảnh hội thi

Đặc biệt, trong thời điểm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, những hoạt động ý nghĩa như hội thi càng góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Từ sắc hoa rực rỡ đến những mâm trái cây được tạo hình công phu, mỗi tác phẩm là một lời chúc mừng, một tình cảm chân thành gửi đến ngành Cao su Việt Nam và mái nhà chung VRG.

Hội thi khép lại nhưng những giá trị đẹp về sự đoàn kết, sáng tạo và sẻ chia tiếp tục được lan tỏa. Bởi hơn cả những giải thưởng, thành công lớn nhất chính là sự gắn kết của những con người cùng chung niềm tự hào, cùng chung khát vọng xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ngày càng phát triển bền vững.