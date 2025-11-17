Công đoàn Công ty Thủy điện Quảng Trị: Đoàn kết cho nhiệm kỳ mới

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong hoạt động của tổ chức công đoàn, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty Thủy điện Quảng Trị.

Nhiệm kỳ nhiều thành tích

Trong không khí làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2025 và dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030, kèm theo báo cáo kiểm điểm BCH Công đoàn nhiệm kỳ cũ.

Đại hội lần này khẳng định vai trò đại diện và đồng hành cùng người lao động tại Công ty Thủy điện Quảng Trị ẢNH: T.L

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Công ty Thủy điện Quảng Trị đã làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động và bộ phận chuyên môn. Nhiều phong trào thi đua như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", hay phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" được triển khai đồng bộ và tạo hiệu ứng tích cực. Từ các phong trào ấy, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được hình thành và được EVNGENCO2 công nhận, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Đời sống, thu nhập của người lao động tiếp tục được đảm bảo; các chương trình văn hóa, thể thao, hoạt động an sinh xã hội được duy trì thường xuyên, tạo sự gắn bó trong tập thể lao động.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty ghi nhận vai trò quan trọng của Công đoàn trong việc đồng hành cùng chuyên môn, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện an toàn và hiệu quả. Ông Hùng đánh giá cao sự chủ động của BCH Công đoàn trong chăm lo đoàn viên, đồng thời đề nghị Công đoàn tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết, xây dựng đội ngũ người lao động có bản lĩnh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Văn Ngộ, Phó chủ tịch Công đoàn EVNGENCO2 cũng ghi nhận nỗ lực và những thành quả Công đoàn Công ty Thủy điện Quảng Trị đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông đề nghị công đoàn công ty cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp bối cảnh chuyển đổi số, tái cơ cấu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn phải không ngừng nâng cao năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động; phát huy vai trò đồng hành cùng chuyên môn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty.

Nhiều kỳ vọng cho nhiệm kỳ mới

Bí thư Đảng ủy Công ty Thủy điện Quảng Trị (thứ 2 trái qua) và Phó chủ tịch công đoàn EVNGENCO2 (áo xanh) tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Thủy điện Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: T.L

Đại hội tiến hành bầu BCH Công đoàn khóa 6, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội cũng bầu 5 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn EVNGENCO2 nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Đoàn Thanh Điểm, Phó giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2025 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Quảng Trị nhiệm kỳ mới.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết với 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phát huy vai trò đại diện người lao động và hỗ trợ hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, Đại hội xác định 2 khâu đột phá gồm: tăng cường phát huy vai trò đoàn viên trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo.

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Thủy điện Quảng Trị lần thứ 6 khép lại thành công, đánh dấu bước khởi đầu cho chặng đường mới của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với phương châm hành động "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", tập thể đoàn viên và người lao động Công ty Thủy điện Quảng Trị thể hiện quyết tâm tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần đưa Công ty phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.



