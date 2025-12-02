Công đoàn EVNNPC tiếp sức thợ điện kiên cường, vượt thử thách

Đưa thi đua trở thành điểm sáng

Giai đoạn 2023 - 2025, người lao động EVNNPC đối mặt với nhiều gian nan, thử thách, trong đó khắc nghiệt nhất vẫn là thiên tai.

Công đoàn EVNNPC thăm hỏi, động viên người lao động tham gia thi công Dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại Nghệ An

Trong các cơn bão Yagi (năm 2024), bão số 5 và số 10 (năm 2025), trước tình cảnh hệ thống lưới điện các tỉnh miền Bắc tổn thất nặng nề, hàng ngàn cán bộ, công nhân viên của EVNNPC lập tức lên đường đến hiện trường, trực tiếp dầm mưa, dãi nắng quyết tâm khắc phục hậu quả sớm cấp điện trở lại.

Anh Phạm Quang Bách, công nhân Công ty Điện lực Quảng Ninh, kể lại sau bão Yagi, cột gãy, dây đứt nhiều khu vực chìm trong nước, mất điện hoàn toàn, thợ điện bám hiện trường ngày đêm, làm không kể giờ giấc. Điều khiến họ vững vàng chính là sự có mặt kịp thời của Công đoàn EVNNPC trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên.

Không chỉ chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, Công đoàn EVNNPC còn thắp lên tinh thần trách nhiệm cho người lao động trên mọi mặt trận sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn cuối của Dự án đường dây 500 kV mạch 3, Công đoàn EVNNPC chi hơn 7 tỉ đồng để thăm hỏi, động viên lực lượng thi công. Giữa cái nắng gắt miền Trung, những chuyến xe công đoàn vẫn miệt mài vượt dốc, băng rừng để trao từng chai nước, thùng sữa cho công nhân.

Công đoàn EVNNPC động viên người lao động khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra cho lưới điện tại Cao Bằng

Các phong trào thi đua tiếp tục trở thành điểm sáng trong hoạt động của Công đoàn EVNNPC trong giai đoạn 2023 - 2025, khơi dậy tinh thần sáng tạo của người lao động trên mọi lĩnh vực.

Đồng hành cùng chuyên môn, công đoàn EVNNPC phát động nhiều phong trào gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số và an toàn lao động; hàng năm tổ chức lễ phát động: Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; duy trì phong trào: Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và chương trình: Ngăn chặn tai nạn - Nói không với vi phạm quy trình... góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen làm việc an toàn trong mỗi người thợ điện.

Từ những phong trào thi đua ấy, hàng nghìn sáng kiến đã ra đời và lan tỏa mạnh mẽ. Giai đoạn 2023 - 2025, toàn Tổng công ty có 3.228 sáng kiến được công nhận, mang lại giá trị gần 97 tỉ đồng; hàng trăm công trình: Sáng - xanh - an toàn - hiệu quả đã vượt tiến độ, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động phong trào, Công đoàn EVNNPC đưa thi đua trở thành nét văn hóa đặc trưng của người EVNNPC - nơi tinh thần: "An toàn - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp" được nuôi dưỡng và lan tỏa. Hàng nghìn lượt tập huấn, hội thi an toàn được tổ chức; hàng trăm công nhân được tôn vinh danh hiệu "Người thợ giỏi", "Cán bộ an toàn tiêu biểu".

Nữ đoàn viên Công đoàn EVNNPC xuất sắc nhận nhiều giải thưởng tại Lễ trao giải Nét đẹp EVN

Phong trào thi đua yêu nước và lao động sáng tạo trở thành động lực quan trọng giúp EVNNPC nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khẳng định hình ảnh đội ngũ thợ điện miền Bắc tận tâm, sáng tạo, kỷ luật và trách nhiệm.

Điểm tựa vững vàng của người lao động

Công đoàn EVNNPC có 35 công đoàn cơ sở và 100% người lao động được kết nạp. Trong giai đoạn 2023 - 2025, Công đoàn EVNNC đã chi 145 tỉ đồng cho công tác chăm lo đời sống người lao động qua các các chương trình tặng quà tết, tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân…

Ngoài các hoạt động chăm lo thường nhật, định kỳ, Công đoàn EVNNPC còn mở rộng hoạt động hướng đến những giá trị bền vững với 19 "mái ấm công đoàn" được xây mới, sửa chữa giúp nhiều gia đình đoàn viên ổn định chỗ ở, yên tâm công tác. Từ năm 2024, mô hình Bữa cơm Công đoàn bắt đầu được triển khai, nhanh chóng trở thành điểm hẹn thân thương, nơi mỗi suất cơm không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là tình cảm, sự quan tâm và tinh thần gắn kết của đại gia đình EVNNPC.

Công đoàn EVNNPC thăm hỏi, động viên người lao động Công ty Điện lực Điện Biên trong Tháng Công nhân

Từ nền móng vững chắc của một nhiệm kỳ nghĩa tình và trách nhiệm, Công đoàn EVNNPC bước vào giai đoạn 2025 - 2030 với khát vọng đổi mới mạnh mẽ. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh toàn diện, trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động; phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo; để mỗi đoàn viên được chăm lo, bảo vệ và tiếp sức trên hành trình vươn cao, bay xa của ngành điện Việt Nam.

"Công đoàn EVNNPC tiếp tục là điểm tựa vững vàng của người lao động, là bạn đồng hành của chuyên môn trong chuyển đổi số và an toàn lao động, đặc biệt là nơi kết nối và sẻ chia, để mỗi người thợ điện luôn cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng và tiếp sức", ông Trần Tuấn Khanh, Quyền Chủ tịch Công đoàn EVNNPC, khẳng định.