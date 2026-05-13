Công đoàn Nhiệt điện Phú Mỹ thăm, tặng quà người lao động dịp Tháng Công nhân 2026

Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn công ty đối với đoàn viên, người lao động. Thông qua chương trình, Công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó đồng hành, hỗ trợ để người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với đơn vị. Hoạt động cũng góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo động lực để người lao động tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, liên tục và hiệu quả.

Ông Lê Vũ Trung - Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, Công đoàn công ty đã tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật mới liên quan đến quyền lợi người lao động; quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 58 ngày 10.1.2026 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới".

Qua đó, người lao động công ty được cập nhật thông tin, nâng cao hiểu biết pháp luật để vận dụng hiệu quả trong công việc và cuộc sống; đồng thời phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.