Công đoàn Petrovietnam và các cấp chi 250 tỉ đồng chăm lo phúc lợi người lao động

Cầu nối đồng hành giữa người lao động và doanh nghiệp

Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) luôn là "điểm tựa" quyền lợi, là cầu nối đồng hành giữa người lao động với doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng cho phát triển bền vững của Petrovietnam trong những năm qua.

Công đoàn Petrovietnam trao hỗ trợ cho đại diện người lao động tại các đơn vị

Hiện nay, Petrovietnam có 61.684 người lao động, trong đó có 60.571 đoàn viên công đoàn, bao gồm 14.841 đoàn viên nữ (chiếm 24,5%).

Khẳng định sự đồng hành với người lao động, Công đoàn Petrovietnam và các cấp đã có nhiều chương trình, hoạt động chăm lo phúc lợi. Trong năm 2023 - 2025, Công đoàn Petrovietnam và các cấp triển khai đồng bộ nhiều chương trình chăm lo đời sống, phúc lợi và ổn định việc làm với tổng kinh phí gần 250 tỉ đồng, hơn 80.000 lượt người lao động thụ hưởng.

Các chương trình hướng trọng tâm vào nhóm người lao động khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thu nhập thấp; lực lượng làm việc trên giàn khoan, công trình biển, dự án xa đất liền, vùng sâu, vùng xa và cả ở nước ngoài.

Dấu ấn nổi bật là chương trình "Xuân nghĩa tình dầu khí" được tổ chức tại cả hai miền Bắc - Nam với kinh phí hơn 9 tỉ đồng, chăm lo gần 10.000 người lao động tập trung cho những hoàn cảnh khó khăn, lực lượng trực tết tại công trình, giàn khoan, dự án.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức huấn luyện, các hội thi bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Ngoài ra, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp Xuân dầu khí, Tháng công nhân - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tuần lễ Văn hóa dầu khí, Ngày truyền thống ngành... được triển khai thường xuyên.

Không dừng ở hỗ trợ trực tiếp, Công đoàn Petrovietnam chú trọng nâng cao chất lượng đời sống tinh thần thông qua việc hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 30 công trình phúc lợi, văn hóa, thể thao tại 25 đơn vị, với hơn 30.000 lượt người lao động thụ hưởng. Các chương trình phúc lợi hợp tác với đối tác uy tín về du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe... góp phần giảm chi phí sinh hoạt, nâng chất lượng đời sống người lao động, củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ.

"Bữa cơm Công đoàn" được tổ chức ấm áp, vui vẻ, đoàn kết tại các đơn vị ở Petrovietnam

Các mô hình "Mái ấm Công đoàn Petrovietnam", "Nhà nghĩa tình Petrovietnam" tiếp tục được triển khai kịp thời, hỗ trợ nhà ở cho đoàn viên khó khăn và cả cán bộ hưu trí có hoàn cảnh đặc biệt - thể hiện chiều sâu văn hóa nghĩa tình. Chương trình "Bữa cơm Công đoàn" được tổ chức tại các đơn vị khó khăn, góp phần nâng giá trị bữa ăn ca, tạo không khí ấm áp, đoàn kết khi lãnh đạo và công đoàn cùng dùng bữa, lắng nghe tâm tư người lao động.

Mục tiêu cao nhất là nâng cao phúc lợi, đời sống người lao động

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn Petrovietnam đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi theo hướng chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn, gắn chặt hơn với mục tiêu phát triển của tập đoàn trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh đó, Công đoàn Petrovietnam đứng trước cả thời cơ và thách thức mới: vừa giữ vai trò chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vừa đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn "tinh, gọn, mạnh", phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết và "điểm tựa" của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Petrovietnam tiếp tục là "điểm tựa" quyền lợi chính đáng, là tổ chức đồng hành tin cậy của người lao động

Công đoàn tiếp tục phối hợp cùng tập đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, thi đua về đích trên các công trình, dự án trọng điểm; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện chế độ, chính sách của người lao động; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, góp phần tạo niềm tin, gắn kết và tạo động lực cho toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Petrovietnam cũng xác định các khâu đột phá, trong đó việc tập trung nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, nâng cao phúc lợi và đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động chính là mục tiêu quan trọng nhất.

Để trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Petrovietnam tiếp tục là "điểm tựa" quyền lợi chính đáng, là lực lượng đồng hành tin cậy của người lao động; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo sức mạnh nội sinh để Petrovietnam phát triển bền vững trong giai đoạn 2025 - 2030.