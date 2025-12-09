Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tham dự đại hội có ông Bùi Đăng Thành, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Công tác công đoàn; ông Phạm Hoài Trung, Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt; ông Trần Minh Quang, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt; đại diện các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn phường Nha Trang; lãnh đạo Tổng công ty, các đơn vị cùng 109 đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho 3.450 đoàn viên Công đoàn Tổng công ty.

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt nhiệm kỳ 2025 - 2030

Giai đoạn 2023 - 2025, dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nghị quyết đề ra. Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua là phong trào thi đua lao động sáng tạo với 60 sáng kiến và 214 hợp lý hóa sản xuất kinh doanh, mang lại giá trị làm lợi gần 18 tỉ đồng.

Song song đó, công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo cho người lao động được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực: 100% đơn vị đối thoại và tổ chức Hội nghị người lao động; 100% đơn vị ký Thỏa ước lao động tập thể, trong đó 90% đạt loại A; 100% đoàn viên được khám sức khỏe định kỳ với danh mục chuyên sâu, vượt trội hơn quy định; đã tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho gần 6.000 lượt người lao động, hầu hết các đơn vị không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng…

Với những thành tích xuất sắc, Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt liên tục được công nhận danh hiệu "Vững mạnh xuất sắc" và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch Nước trao tặng.

Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt xác định mục tiêu then chốt là: Chủ động, sáng tạo, tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động - vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong kỷ nguyên mới.

Cụ thể hóa mục tiêu này, đại hội đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - người lao động; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, chăm lo đời sống đoàn viên - người lao động; Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ có năng lực, tâm huyết.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Minh Quang, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt, đánh giá cao vai trò của công đoàn trong việc trở thành cầu nối tin cậy và là chỗ dựa tinh thần vững chắc, góp phần ổn định tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết của hơn 3.450 đoàn viên - người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Đồng thời nhấn mạnh Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất và sẵn sàng lắng nghe tiếng nói xây dựng từ công đoàn. Tổng giám đốc kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Tổng công ty sẽ chủ động thay đổi tư duy quản lý, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặt an toàn lao động là ưu tiên hàng đầu, đẩy mạnh phong trào thi đua và tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ông Trần Minh Quang, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt phát biểu tại đại Hội

Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, ông Bùi Đăng Thành, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng ban Công tác Công đoàn ghi nhận nỗ lực của Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt trong công tác chăm lo đời sống người lao động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; Công đoàn cần chủ động phối hợp với chuyên môn tham gia quản lý, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động. Ông tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 người và bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.