Cộng đồng Audition Việt Nam phủ đỏ server mừng SEA Games 33

Hàng ngàn game thủ cùng nhau mặc bộ trang phục mới đặc biệt dành cho SEA Games 33, biến không gian ảo của Audition thành một biển đỏ rực rỡ để cổ vũ cũng như mừng cho đội tuyển esports Audition Việt Nam tại SEA Games 33.

Phủ đỏ server Audition - Biển đỏ rực rỡ trong Thành phố Vũ Hội

Ngay từ bản cập nhật đặc biệt, server Audition Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi diện mạo với sắc đỏ chủ đạo. Sàn nhảy hiphop quen thuộc được thiết kế lại với background đỏ rực, cờ Việt Nam tung bay và khẩu hiệu "Một nhịp điệu - Một Việt Nam". Banner cổ vũ SEA Games 33 treo khắp quảng trường trung tâm lẫn các con phố nhỏ, biến mọi góc Thành phố Vũ Hội thành khán đài cổ động viên cuồng nhiệt.

Người chơi chỉ cần đăng nhập là nhận ngay áo cổ động miễn phí, rồi cùng bạn bè tạo phòng nhảy, chụp screenshot outfit đỏ rực và chia sẻ lên fanpage, group cộng đồng kèm hashtag #hoanhipseagames33. Mỗi bước nhảy perfect giờ đây không chỉ mang lại điểm số mà còn là tiếng cổ vũ cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Làn sóng đỏ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội

Chiến dịch phủ đỏ không dừng lại ở server game mà nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng với outfit đỏ rực, phòng nhảy đông đúc toàn nhân vật mặc đồng phục cổ vũ tràn ngập fanpage và group Audition. Hashtag #hoanhipseagames33 trở thành top trend, với vô số screenshot, video nhảy và lời chúc gửi đến đội tuyển.

Chiến dịch này đã góp phần tạo động lực lớn, giúp đội tuyển Audition Việt Nam thi đấu bùng nổ và khẳng định vị thế tại SEA Games 33. Cộng đồng Audition một lần nữa chứng minh sức mạnh đoàn kết, biến game thành cầu nối tinh thần dân tộc mạnh mẽ.

Chúc mừng Đội tuyển Audition Việt Nam: Vô địch với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ tại SEA Games 33!

Không khí sự kiện càng thêm phần thiêng liêng khi Đội tuyển Audition Việt Nam vừa khép lại hành trình chinh phục SEA Games 33 với thành tích xuất sắc: 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng - dù đây là lần đầu tiên môn thi đấu biểu diễn xuất hiện. Những bước nhảy tự tin của các vận động viên như Hoài Phương hay Trường Giang không chỉ mang về vinh quang mà còn khơi dậy hoài niệm tuổi thơ cho hàng triệu game thủ. Hành Trình Vinh Quang chính là cách chúng ta tiếp lửa cho họ!

Bạn còn chờ gì nữa? Nhảy vào Audition ngay hôm nay, biến hành trình của riêng mình thành Vinh Quang trong tương lai.

