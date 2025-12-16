Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Cộng đồng Audition Việt Nam phủ đỏ server mừng SEA Games 33

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
16/12/2025 15:40 GMT+7

SEA Games 33 đang diễn ra sôi nổi tại Thái Lan và cộng đồng game thủ Audition Việt Nam không thể ngồi yên.

Hàng ngàn game thủ cùng nhau mặc bộ trang phục mới đặc biệt dành cho SEA Games 33, biến không gian ảo của Audition thành một biển đỏ rực rỡ để cổ vũ cũng như mừng cho đội tuyển esports Audition Việt Nam tại SEA Games 33.

Phủ đỏ server Audition - Biển đỏ rực rỡ trong Thành phố Vũ Hội

Ngay từ bản cập nhật đặc biệt, server Audition Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi diện mạo với sắc đỏ chủ đạo. Sàn nhảy hiphop quen thuộc được thiết kế lại với background đỏ rực, cờ Việt Nam tung bay và khẩu hiệu "Một nhịp điệu - Một Việt Nam". Banner cổ vũ SEA Games 33 treo khắp quảng trường trung tâm lẫn các con phố nhỏ, biến mọi góc Thành phố Vũ Hội thành khán đài cổ động viên cuồng nhiệt.

Cộng đồng Audition Việt Nam phủ đỏ server mừng SEA Games 33 - Ảnh 1.

Cộng đồng Audition Việt Nam phủ đỏ server mừng SEA Games 33 - Ảnh 2.

Người chơi chỉ cần đăng nhập là nhận ngay áo cổ động miễn phí, rồi cùng bạn bè tạo phòng nhảy, chụp screenshot outfit đỏ rực và chia sẻ lên fanpage, group cộng đồng kèm hashtag #hoanhipseagames33. Mỗi bước nhảy perfect giờ đây không chỉ mang lại điểm số mà còn là tiếng cổ vũ cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Làn sóng đỏ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội

Chiến dịch phủ đỏ không dừng lại ở server game mà nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng với outfit đỏ rực, phòng nhảy đông đúc toàn nhân vật mặc đồng phục cổ vũ tràn ngập fanpage và group Audition. Hashtag #hoanhipseagames33 trở thành top trend, với vô số screenshot, video nhảy và lời chúc gửi đến đội tuyển.

Cộng đồng Audition Việt Nam phủ đỏ server mừng SEA Games 33 - Ảnh 3.

Cộng đồng Audition Việt Nam phủ đỏ server mừng SEA Games 33 - Ảnh 4.

Chiến dịch này đã góp phần tạo động lực lớn, giúp đội tuyển Audition Việt Nam thi đấu bùng nổ và khẳng định vị thế tại SEA Games 33. Cộng đồng Audition một lần nữa chứng minh sức mạnh đoàn kết, biến game thành cầu nối tinh thần dân tộc mạnh mẽ.

Chúc mừng Đội tuyển Audition Việt Nam: Vô địch với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ tại SEA Games 33!

Không khí sự kiện càng thêm phần thiêng liêng khi Đội tuyển Audition Việt Nam vừa khép lại hành trình chinh phục SEA Games 33 với thành tích xuất sắc: 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng - dù đây là lần đầu tiên môn thi đấu biểu diễn xuất hiện. Những bước nhảy tự tin của các vận động viên như Hoài Phương hay Trường Giang không chỉ mang về vinh quang mà còn khơi dậy hoài niệm tuổi thơ cho hàng triệu game thủ. Hành Trình Vinh Quang chính là cách chúng ta tiếp lửa cho họ! 

Cộng đồng Audition Việt Nam phủ đỏ server mừng SEA Games 33 - Ảnh 5.

Bạn còn chờ gì nữa? Nhảy vào Audition ngay hôm nay, biến hành trình của riêng mình thành Vinh Quang trong tương lai.

Các bạn có thể xem thêm tin tức về giải đấu Audition tại Fanpage Audition Esports Việt Nam: https://www.facebook.com/audition.esportsvn

Trang chủ: https://au.vtc.vn/ 

Khám phá thêm chủ đề

Audition Việt Nam mừng SEA Games 33 Hàng ngàn game thủ mặc bộ trang phục mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận