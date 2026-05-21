Cộng đồng - 'Di sản bất bại' của Vespa

Ngày 16.5, tại Thủ Thiêm Riverstage (TP.HCM), sự kiện kỷ niệm 80 năm Vespa đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn Vespista. Tại đây, Vespa vượt khỏi khái niệm phương tiện di chuyển để khẳng định vị thế một lối sống, một tuyên ngôn cá nhân và ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ.

Mãn nhãn trước "dòng chảy thời gian" bên sông Sài Gòn

Một cỗ máy thông thường có thể cũ đi theo năm tháng, nhưng một chiếc Vespa lại tích lũy thêm những câu chuyện. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong lễ diễu hành Vespa, một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của sự kiện.

Từ những mẫu xe cổ mang dấu ấn thời gian đến các dòng Vespa hiện đại, đoàn xe nối nhau lăn bánh qua những cung đường và khung cảnh mang tính biểu tượng của TP.HCM, từ khu vực bên sông Sài Gòn đến những trục đường đô thị hiện đại.

Không phô trương tốc độ, những Vespista diễu hành bằng sự kiêu hãnh, phong thái ung dung và niềm tự hào khi được trở thành một phần của cộng đồng có lịch sử toàn cầu. Kể từ khi Piaggio đăng ký bằng sáng chế cho Vespa vào ngày 23.4.1946, hơn 20 triệu chiếc Vespa đã lăn bánh trên năm châu lục, đưa chiếc xe Ý nhỏ bé này trở thành một biểu tượng được yêu mến trên khắp thế giới.

Vì vậy, lễ diễu hành tại TP.HCM không chỉ là một hoạt động trong khuôn khổ sự kiện. Đó là cách cộng đồng Vespista cùng nhau viết tiếp câu chuyện Vespa trên những con đường Việt Nam: mỗi chiếc xe là một dấu ấn cá nhân, mỗi nhóm tham gia là một sắc màu riêng, và khi cùng hòa vào đoàn diễu hành, tất cả tạo nên một bức tranh cộng đồng giàu cảm xúc. Với nhiều người tham dự, được hòa vào dòng xe ấy chính là trải nghiệm khó quên: vừa được nhìn ngắm những chiếc Vespa thuộc nhiều thế hệ, vừa được "ngắm nhìn" như một phần của phong cách sống đã làm nên sức hút bền bỉ của Vespa.

Khi màu sắc kể lại câu chuyện "di sản"

Tâm điểm của sự kiện là sự xuất hiện của các phiên bản Vespa 80th, gồm Sprint và GTS, với sắc xanh Verde Pastello lấy cảm hứng từ chiếc Vespa đầu tiên ra mắt năm 1946. Với Vespa, màu sắc chưa bao giờ chỉ là một lựa chọn thẩm mỹ. Đó là một phần của câu chuyện thương hiệu, một cách để di sản được tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại. Khách tham dự không chỉ được ngắm nhìn màu sơn đặc biệt, mà còn chú ý đến những chi tiết hoàn thiện như bề mặt sơn bóng, điểm nhấn satin hay bộ vành cắt kim cương khắc dòng chữ "Est. 1946". Từng chi tiết nhỏ cho thấy cách Vespa làm mới quá khứ: không sao chép nguyên bản, mà chắt lọc tinh thần của năm 1946 để đặt vào bối cảnh hôm nay.

Đó cũng là lý do phiên bản kỷ niệm này tạo được sự đồng cảm với giới mộ điệu. Bởi họ không chỉ nhìn thấy một mẫu xe mới, mà nhìn thấy một câu chuyện lịch sử được tái sinh, một lời nhắc rằng những giá trị đủ bền vững luôn có khả năng trở nên mới mẻ theo thời gian.

Tự do, thanh lịch và tinh thần của thời đại mới

Bên cạnh giá trị "di sản", Vespa 80th cũng cho thấy cách thương hiệu tiếp tục tiến hóa để đồng hành với người dùng hiện đại. Trên Vespa Sprint 80th, các nâng cấp về vận hành và công nghệ được giới thiệu như một phần tự nhiên của trải nghiệm, thay vì trở thành yếu tố phô diễn.

Động cơ 180cc i-get lần đầu xuất hiện trên Sprint 80th mang lại cảm giác vận hành mượt mà và linh hoạt hơn, phù hợp với nhịp sống đô thị. Bên cạnh đó, động cơ 125cc thế hệ mới tiếp tục được tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ từ 1.85L/100km, con số ấn tượng đối với một mẫu xe tay ga sở hữu thân xe có trọng lượng lớn và hiệu năng vận hành đặc trưng của Vespa. Trong khi đó, màn hình LCD 5 inch, chìa khóa thông minh và các tiện ích kết nối đóng vai trò như những "trợ lý" thầm lặng, giúp người lái duy trì phong thái thảnh thơi, ung dung và chủ động trên mỗi hành trình.

Trong thế giới của Vespa, hiếm có hai chiếc xe nào hoàn toàn giống nhau. Mỗi chiếc xe đều được "khoác" thêm cá tính của chủ nhân, từ màu sắc, phụ kiện, mũ bảo hiểm, găng tay da đến túi hành lý gắn phía sau. Vespa vì thế không chỉ là phương tiện, mà còn là món phụ kiện thời trang đặc biệt, gắn liền với cách người lái xây dựng hình ảnh của chính mình.

Bữa tiệc tôn vinh các đại sứ đặc biệt của Vespa gọi tên Vespista

Hơn cả thời trang hay một phong cách di chuyển, cộng đồng chính là một phần "di sản" sống của Vespa. Từ những Vespa Club đầu tiên ra đời tại Ý sau năm 1946, tình yêu dành cho Vespa đã lan rộng thành một hiện tượng xã hội toàn cầu. Đến nay, mạng lưới Vespa Club đã có 65 câu lạc bộ quốc gia với hơn 200.000 thành viên trên thế giới, cùng chia sẻ những giá trị về cái đẹp, sự thanh lịch, tinh thần tự do và niềm vui sống.

Trong mạch "di sản" ấy, khoảnh khắc Vespa vinh danh gần 20 Vespa Club đến từ nhiều quốc gia châu Á tại sự kiện 16.05 không chỉ là nghi thức tri ân, mà còn là lời khẳng định về sức sống bền bỉ của cộng đồng Vespista. Những cái bắt tay, tràng pháo tay và niềm vui hội ngộ giữa các câu lạc bộ đã biến sự kiện thành một cuộc gặp gỡ đa văn hóa, nơi Vespa trở thành ngôn ngữ chung kết nối nhiều thế hệ, quốc tịch và phong cách sống.

Sự kiện khép lại nhưng mở ra lời mời gọi gia nhập cộng đồng sống phong cách. Từ Sài Gòn, tinh thần ấy tiếp tục hướng đến cuộc hội ngộ lịch sử tại Vespa World Days ở Rome 2026. Sau 80 năm, "di sản" mạnh mẽ nhất của Vespa vẫn đang lăn bánh mỗi ngày qua cách các Vespista làm đẹp cho đời sống đô thị.