Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên tới Nga và cũng là lần đầu tiên Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Lắng nghe ý kiến bà con, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết lãnh đạo Đảng, Nhà nước cảm nhận rất rõ và hết sức chia sẻ với tác động sâu sắc từ những biến động của tình hình quốc tế tới đời sống bà con; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đại diện hết sức quan tâm công tác bảo hộ công dân, giúp đỡ bà con những lúc khó khăn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nga ẢNH: NHẬT BẮC

"Chúng tôi rất ấm lòng khi trước khó khăn, thách thức, bà con nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau; càng trong lúc khó khăn thì những truyền thống, đức tính tốt đẹp của người Việt Nam lại càng được phát huy", Thủ tướng bày tỏ.

Theo Thủ tướng, Nga là một trong những địa bàn có cộng đồng người Việt Nam đông đảo và có bề dày lịch sử. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của quan hệ Việt - Nga, cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò và hoạt động rất hiệu quả của Liên hiệp Các tổ chức người Việt Nam tại Nga cùng các hội doanh nghiệp, hội đồng hương, hội nghề nghiệp và các tổ chức cộng đồng trong việc tập hợp, đoàn kết bà con, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương đất nước.

Mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam vẫn đạt những thành tựu, kết quả tích cực và những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con người Việt tại Nga.

Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần sáng tạo, năng động và những lợi thế đặc biệt mà bà con đang có để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu ẢNH: NHẬT BẮC

Các doanh nhân Việt Nam tại Nga tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh; trở thành cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Nga và Liên minh Kinh tế Á - Âu; đồng thời đưa các sản phẩm, công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ Nga về Việt Nam; tăng cường kết nối với các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước; tích cực tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Thủ tướng cũng mong thế hệ trẻ người Việt Nam tại Nga tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, hòa nhập với sở tại, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và trở thành những công dân toàn cầu mang trong mình bản sắc Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, quan hệ hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Nga được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước vun đắp, ngày càng phát triển tốt đẹp và đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác mới, trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, quốc phòng - an ninh, giáo dục và đào tạo…

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Nhấn mạnh mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt luật pháp sở tại, xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam văn minh, nghĩa tình, thành công và hội nhập; đồng thời luôn hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn nhất quán chủ trương coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những nỗ lực của Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nga và các nước kiêm nhiệm, tổ chức thành công nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như trong việc bảo hộ công dân.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam và kiều bào, đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa hoạt động dạy và học tiếng Việt; phát huy hơn nữa bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.