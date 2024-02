Cộng đồng Play Together VNG tự tin khoe Tết chất

Tự tin khoe đủ mọi phong cách, hàng triệu game thủ Play Together đã cùng nhau làm nên một mùa "Tết chất" cực kỳ trọn vẹn với Play Together VNG. Vừa được phiêu theo giai điệu bắt tai của ca khúc Tết Play Together, vừa được thỏa thích thể hiện cá tính, game thủ còn có cơ hội rinh ngay hàng loạt quà tặng giá trị khi tham gia Selfie contest - Khoe Tết chất cùng Play Together VNG.

Mùa Tết luôn là thời điểm lý tưởng để các bạn trẻ - đặc biệt là game thủ Play Together – lên đồ khoe cá tính của mình. Với sự "biến hóa" đầy sáng tạo, thế hệ game thủ Gen Z sẵn sàng "cân" mọi phong cách từ Chất Cute sáng tạo, Chất Chơi hết mình cho đến Chất Ngầu cá tính hay Chất Nghệ đa tài VNGGAMES

Không chỉ khoe phong cách thời trang và thần thái ấn tượng, các bài dự thi Selfie contest - Khoe Tết chất cùng Play Together VNG còn khiến cộng đồng thích mê bởi phần vũ đạo lạ mắt cùng giai điệu lôi cuốn từ các hiệu ứng của tựa game này trên nền tảng TikTok VNGGAMES

Sau hơn 2 tuần ăn Tết, Play Together VNG đã ghi nhận hơn 10 ngàn lượt sử dụng mẫu capcut và hiệu ứng Tết chất cùng Play Together. Hashtag #TetchatcungPlay trên TikTok cũng vượt mốc 253 triệu lượt xem, cùng với hơn 14.000 lượt đăng tải bài viết sử dụng link nhạc Tết chất cùng Play Together.



Không đơn thuần là một hoạt động đón Tết, Selfie contest - Khoe Tết chất cùng Play Together VNG còn là dịp để người chơi tự tin khẳng định cá tính của mình, không chỉ ở trong tựa game yêu thích mà còn cả ngoài đời thực. Dù lựa chọn phong cách nào nào, Tết này chúng ta đều "chất"! – Thông điệp mừng năm mới tích cực của Play Together đã nhanh chóng được lan tỏa trong cộng đồng và trở thành xu hướng nổi bật trên mạng xã hội mùa Tết năm nay.

Được biết, giải thưởng cao nhất của cuộc thi Selfie contest - Khoe Tết chất cùng Play Together VNG là 01 xe máy điện Vinfast EVO 200; giải nhì là 01 tai nghe bluetooth chụp tai Sony WH-1000XM5; giải ba 01 Loa Karaoke Bluetooth Divoom Songbird; giải Khuyến khích là chuột máy tính Logitech Wireless Pop Emoji. Người chơi với "chất Tết" sáng tạo nhất sẽ nhận được giải đặc biệt - 01 máy chơi game Nintendo Switch OLED model kèm Neon Red Blue Joy-Con. Bên cạnh đó, video có Effect hay CapCut nhiều view nhất sẽ nhận ngay máy ảnh Fujifilm Intax Camera Mini 12. Ngoài ta, 30 game thủ may mắn nhất do BTC lựa chọn ngẫu nhiên cũng sẽ nhận ngay gói ingame VVIP mới nhất, tạo điều kiện cho game thủ trải nghiệm tối đa những hoạt động Tết thú vị trong Play Together VNG.