Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Cộng đồng ‘sen’ thích thú với mèo 3D thông minh, đáng yêu y hệt ‘boss’ nhà mình

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
24/12/2025 10:00 GMT+7

Có gì đặc biệt mà một chú mèo lại có thể khiến cộng đồng 'sen' rần rần từ đường phố đến mạng xã hội?

Gần đến Giáng sinh, một "món quà" vô cùng đáng yêu bất ngờ xuất hiện trên các tuyến phố lớn đã nhanh chóng khuấy đảo cộng đồng "sen" - "boss" từ Nam ra Bắc. Theo đó, trên màn hình LED 3D cỡ lớn tại Đê La Thành (Hà Nội) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), một bé mèo trốn trong chiếc hộp carton với loạt biểu cảm vừa ngơ ngác, đáng yêu lại vừa thông minh, lém lỉnh đến mức khiến ai đi ngang cũng phải ngước nhìn.

"Boss" nghịch phố khiến hội làm "sen" đổ đứ đừ

Cộng đồng ‘Sen’ thích thú với mèo 3D thông minh, đáng yêu y hệt ‘Boss’ nhà mình - Ảnh 1.

Cộng đồng ‘Sen’ thích thú với mèo 3D thông minh, đáng yêu y hệt ‘Boss’ nhà mình - Ảnh 2.

Cộng đồng ‘Sen’ thích thú với mèo 3D thông minh, đáng yêu y hệt ‘Boss’ nhà mình - Ảnh 3.

Điều thú vị hơn cả, chú mèo 3D nghịch phố kia thực chất chính là "nhân vật đại diện" cho chiến dịch "Sáng dạ - Tim yêu" của SmartHeart - Thương hiệu thức ăn cho mèo thuộc Công ty Perfect Companion Việt Nam. Với độ sáng tạo và đầu tư chỉn chu đến từng chi tiết, chiến dịch được ví như "làn gió mới" trong lĩnh vực quảng cáo pet food tại Việt Nam.

"Sáng dạ - Tim yêu" - Chiến dịch gây sốt cộng đồng "sen" mùa cuối năm

Cộng đồng ‘Sen’ thích thú với mèo 3D thông minh, đáng yêu y hệt ‘Boss’ nhà mình - Ảnh 4.

"X3 DHA - Thông minh - Tim khỏe" cho "boss" thêm năng động

Cộng đồng ‘Sen’ thích thú với mèo 3D thông minh, đáng yêu y hệt ‘Boss’ nhà mình - Ảnh 5.

Trong đó, các dòng thức ăn dinh dưỡng cho mèo của SmartHeart luôn được hội "sen" kỹ tính tin chọn nhờ: được sản xuất theo chuẩn AAFCO với dinh dưỡng cân bằng và hoàn chỉnh; gấp 3 DHA giúp bé mèo thông minh, nhanh nhẹn hơn; đa dạng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho các giai đoạn phát triển của mèo: từ mèo con, mèo trưởng thành, mèo triệt sản đến mèo bị búi lông.

Thành công xây dựng hình ảnh chú mèo 3D sinh động cùng thông điệp ý nghĩa, SmartHeart đã tạo nên những khoảnh khắc đầy ấn tượng khiến cộng đồng yêu mèo không chỉ nhìn, không chỉ thích mà còn thật sự cảm nhận được giá trị của việc chăm sóc các "boss" bằng sự thấu hiểu và dinh dưỡng khoa học. Chính sự kết nối cảm xúc ấy đã giúp SmartHeart trở thành bạn đồng hành tin cậy của hội "sen" trên hành trình nuôi dưỡng thú cưng của mình.

Khám phá thêm chủ đề

mèo 3D Perfect Companion Việt Nam SmartHeart Sáng dạ - Tim yêu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận