Cộng đồng ‘sen’ thích thú với mèo 3D thông minh, đáng yêu y hệt ‘boss’ nhà mình

Gần đến Giáng sinh, một "món quà" vô cùng đáng yêu bất ngờ xuất hiện trên các tuyến phố lớn đã nhanh chóng khuấy đảo cộng đồng "sen" - "boss" từ Nam ra Bắc. Theo đó, trên màn hình LED 3D cỡ lớn tại Đê La Thành (Hà Nội) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), một bé mèo trốn trong chiếc hộp carton với loạt biểu cảm vừa ngơ ngác, đáng yêu lại vừa thông minh, lém lỉnh đến mức khiến ai đi ngang cũng phải ngước nhìn.

"Boss" nghịch phố khiến hội làm "sen" đổ đứ đừ

Điều thú vị hơn cả, chú mèo 3D nghịch phố kia thực chất chính là "nhân vật đại diện" cho chiến dịch "Sáng dạ - Tim yêu" của SmartHeart - Thương hiệu thức ăn cho mèo thuộc Công ty Perfect Companion Việt Nam. Với độ sáng tạo và đầu tư chỉn chu đến từng chi tiết, chiến dịch được ví như "làn gió mới" trong lĩnh vực quảng cáo pet food tại Việt Nam.

"Sáng dạ - Tim yêu" - Chiến dịch gây sốt cộng đồng "sen" mùa cuối năm

"X3 DHA - Thông minh - Tim khỏe" cho "boss" thêm năng động

Trong đó, các dòng thức ăn dinh dưỡng cho mèo của SmartHeart luôn được hội "sen" kỹ tính tin chọn nhờ: được sản xuất theo chuẩn AAFCO với dinh dưỡng cân bằng và hoàn chỉnh; gấp 3 DHA giúp bé mèo thông minh, nhanh nhẹn hơn; đa dạng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho các giai đoạn phát triển của mèo: từ mèo con, mèo trưởng thành, mèo triệt sản đến mèo bị búi lông.

Thành công xây dựng hình ảnh chú mèo 3D sinh động cùng thông điệp ý nghĩa, SmartHeart đã tạo nên những khoảnh khắc đầy ấn tượng khiến cộng đồng yêu mèo không chỉ nhìn, không chỉ thích mà còn thật sự cảm nhận được giá trị của việc chăm sóc các "boss" bằng sự thấu hiểu và dinh dưỡng khoa học. Chính sự kết nối cảm xúc ấy đã giúp SmartHeart trở thành bạn đồng hành tin cậy của hội "sen" trên hành trình nuôi dưỡng thú cưng của mình.