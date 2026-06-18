Công khai minh bạch quy trình xét hồ sơ về nhà ở

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng gia tăng, việc đảm bảo tính minh bạch, đúng đối tượng và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án là yếu tố then chốt. Dự án nhà ở xã hội CT-02 (MK Riviera) do Công ty TNHH Đầu tư MK Holdings (viết tắt MK Holdings) làm chủ đầu tư được triển khai trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Phối cảnh nhà ở xã hội MK Riviera ẢNH: S.L

Với định hướng phát triển bền vững, MK Holdings khẳng định vai trò là một chủ đầu tư uy tín, luôn thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội. Toàn bộ quy trình từ công bố thông tin, phát hành hồ sơ, tiếp nhận, xét duyệt đến ký kết hợp đồng đều được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục đã được cơ quan chức năng quy định.

Đặc biệt, chủ đầu tư nhấn mạnh rằng tại dự án MK Riviera không tồn tại các hình thức "suất ngoại giao", "đặt chỗ ưu tiên" hay bất kỳ hành vi trung gian không chính thống nào. Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện trực tiếp, công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện theo quy định. Mọi thông tin liên quan đến dự án đều được cập nhật qua các kênh chính thức nhằm hạn chế tối đa tình trạng sai lệch hoặc bị lợi dụng.

MK Riviera tọa lạc tại KĐT An Bình Tân (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa), là trung tâm khu vực đang phát triển sôi động bên bờ sông Quán Trường

Đại diện MK Holdings cho biết, việc kiểm soát chặt chẽ quy trình không chỉ nhằm tuân thủ pháp luật mà còn hướng đến bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân có nhu cầu thực về nhà ở. Đây cũng là cam kết xuyên suốt của doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Nhiều tiện ích phục vụ cư dân sinh sống tại MK Riviera

Trong thời gian tới, MK Holdings sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc minh bạch, chuẩn mực trong mọi hoạt động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo dự án nhà ở xã hội MK Riviera được triển khai đúng quy định, góp phần tạo lập môi trường an cư bền vững cho cộng đồng.