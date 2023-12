Công khai quyết định khai trừ Đảng các cựu cán bộ Cục QLTT Bình Thuận tại trại tạm giam

Ngày 18.12, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận cho biết đã có các quyết định thi hành kỷ luật các cựu cán bộ Cục QLTT Bình Thuận với hình thức khai trừ Đảng, bao gồm: Trần Văn Thăng, cựu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 2, quyền đội trưởng, Đội QLTT số 2; Ngô Minh Phúc, Bùi Viết Mạnh, Nguyễn Hoàng Chương và Phạm Minh Thắng (đều là đảng viên Chi bộ 2, Cục QLTT Bình Thuận).



Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố bị can một cựu cán bộ QLTT Q.H

Lý do khai trừ, do đã bị CQĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam trong vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Đội 2, Cục QLTT Bình Thuận khi thực thi công vụ tại địa bàn H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận đã ủy quyền cho Đảng ủy Cục QLTT Bình Thuận tiến hành công khai các quyết định kỷ luật nói trên.

Thực hiện ủy quyền trên, Đảng ủy Cục QLTT Bình Thuận đã có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện để Đảng ủy Cục QLTT Bình Thuận vào trại tạm giam của Công an tỉnh Bình Thuận, gặp các cựu đảng viên trên công khai các quyết định khai trừ ra khỏi Đảng.

Cơ quan CSĐT khám xét nhà riêng bị can Trần Văn Thăng Q.H

Hiện nay, việc công khai đã được thực hiện ngay tại trại tạm giam của Công an Bình Thuận.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Đội 2, Cục QLTT đang được Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngoài việc khởi tố bắt giam các cựu cán bộ QLTT nói trên, Cơ quan CSĐT còn khởi tố bị can (cho tại ngoại) Lê Văn Thanh (nguyên trung úy, thuộc Công an H.Hàm Thuận Nam) và Phạm Anh Tùng (nguyên Phó chủ tịch UBND xã Tân Lập, H.Hàm Thuận Nam) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Võ Văn Tánh, Trần Văn Quý và Đoàn Vĩnh Tân (cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội "Đưa hối lộ".

Trong quá trình thực thi công vụ (Đội kiểm tra liên ngành về khoáng sản) kiểm tra các cơ sở buôn bán vật liệu khoáng sản tại H.Hàm Thuận Nam, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để nhận hối lộ.